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賴清德過境台美緊密協調　學者：展現長期互信

▲賴清德過境美國抵達下榻飯店 僑胞夾道歡迎。（圖／總統府提供）

▲賴清德過境美國抵達下榻飯店，僑胞夾道歡迎。（圖／總統府提供）

文／中央社記者葉素萍紐約13日電

副總統賴清德出訪巴拉圭，過境紐約。紐約智庫外交關係協會研究員塞克斯認為，賴清德低調過境，是台灣和美國雙方緊密的協調結果，符合長期利益。華府學者葛來儀則認為，中國若採強硬立場應對，只會把自己逼到牆角。

賴清德擔任總統特使，12日啟程赴南美洲友邦巴拉圭參加新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮，去程過境紐約。

隨行採訪團透過視訊採訪美方專家學者解析賴清德此行意義。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，這次是比較特別的過境，賴清德不只是現任副總統，也是總統參選人，沒能見到賴清德，她個人有點失望。

對於中國抗議賴清德過境，葛來儀認為，這是「不可理喻的」，因為過境是慣例，也發生過好幾次，台灣從以前到現在，有這麼多總統副總統過境，中國駐美大使謝鋒雖然稱「堅決擋住賴清德訪美這頭正衝來的灰犀牛」，也沒有辦法讓美國、讓台灣取消賴清德的過境，中國強硬立場只是把自己逼到牆角。

葛來儀說，賴清德不能到華府，不是因為美國不想得罪中國，而是因為這本來就是美方一直以來的政策。美國對元首副元首過境以安全、舒適、便利、尊嚴等原則處理，這次因為台灣剛好有選舉，而中國領導人習近平將參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，這些外部因素要考慮，所以這次大家看到的，都是台美雙方非常好的、協調後的結果。

葛來儀認為，接下來中國可能加大軍演力度，但她認為，這是沒有幫助的。此外，她也認為，對於台灣大選，美國不會採取立場，無論誰當選，都會維持良好的關係，美方不需要偏好任何一個人，台灣的立場也是一樣，也希望北京不要介入。

紐約智庫外交關係協會（CFR）研究員塞克斯（David Sacks）認為，這次賴清德的低調過境，是因為台灣和美國雙方緊密的協調，這是賴清德、民進黨政府長期以來建立與美方的信賴，展現雙方互信，這樣的作法符合長期利益。

美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）亞太安全計畫主任克羅寧（Patrick M. Cronin）說，這是例行的過境，更重要的是讓賴清德與美洲人民有更多對話，不管中方怎麼說，賴清德還是希望向美洲人民展現，自己是非常穩定的領導人。他也認為，賴清德去巴拉圭，過境紐約、舊金山，這就已經很好了，不需要去華盛頓。

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