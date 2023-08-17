民進黨喊告誹謗　館長：我深感榮耀

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「館長」陳之漢指控2020年8月遭槍擊是民進黨所為，對此，民進黨發言人張志豪16日下午表示，大選律師團已完成蒐證，決定提告誹謗。陳之漢則在同日晚間開直播回應，就算告成了也只是罰錢，要判就判，「你一個民進黨部告，我深感榮耀」。

▲陳之漢在直播中喊話民進黨。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

陳之漢15日晚間透過直播指控，2020年8月遭到槍擊，「我現在認定就是民進黨開的槍，但我沒有證據」，他還點名民進黨立委陳明文、余天等人，並希望網友去搜尋關鍵字，就可以了解案情。

對此，民進黨發言人張志豪表示，陳之漢在直播中沒有提出任何證據，只有造謠抹黑，所言全都不是事實，當然不會有證據，大選律師團在完成蒐證之後，將對陳之漢提告誹謗，絕不姑息惡意造謠。

陳之漢16日晚間再度開直播回應，直言民進黨只是希望他閉嘴，但他希望能趕快開庭，這樣才能在法院上陳述為什麼會覺得是民進黨開的槍，也希望法官能把包含立委、典獄長在內共20幾個證人叫來，而且結果最好「敗訴」，這樣他才有更多話可以講。

「你一個民進黨部告我，我深感榮耀。」陳之漢表示，講難聽一點，就算民進黨告成也不會怎樣，頂多就是罰錢、酸一酸，「反正法院你家開的嘛，我只能極力在法院跟你吵，你要判就判給你啊，我能怎麼辦？這種妨害名譽案件，台灣的司法真他X跟狗屎一樣，反正隨便啦。」

最後，陳之漢也向粉絲喊話，感謝大家一直以來的關心，「希望大家還是能支持我，我這個人比較自私，希望全世界的粉都是我的粉，無論你支持哪個政黨，希望你都是阿館的粉絲。」