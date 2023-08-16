　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

以前大學生6千元「能過整個月」！過來人曝真相：還可以存錢

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲大學生每個月須要花多少生活費，近日在網路上引發討論。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／柯振中報導

隨著物價愈來愈高，民眾每個月的生活費也變得更加昂貴。一名網友對此好奇，舅舅曾向他分享過去的大學生活，當時每個月的花費只有6,000元，讓他感到十分好奇，不曉得這種狀況是否存在，貼文引發討論後，也有過來人給出解答，6,000元對以前的大學生而言已經十分足夠。

這名網友在PTT上詢問，66年次的舅舅曾跟他分享以前的生活，過去物價較為低廉，因此當時的大學生每個月的花費大約落在6,000元左右，早餐40元能夠解決，加上50元的排骨飯、60元的雞腿飯，還有50元的雞排，一天只要200元就能夠解決飲食的需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聽完了舅舅描述的價格，讓他覺得十分不可思議，沒想到6,000元居然能夠活過一個月，「這是真的嗎？有沒有八卦？」

貼文引發討論後，不少過來人出面回應，「你舅66年次的確有可能」、「不用66年次，76年次南部大學生都有可能」、「我8（民國80年次）的都可以只花6,000了」、「以前一個月4,000，還有點錢可以存下來」、「那個年代4千就夠了吧」、「差不多阿，那時候學校附近雞排飯60，還能加飯、紅茶跟湯喝到飽」、「別說了，本魯81年生的，大一大二都只有6,000。」

 
ET快訊
命理老師曝「現代鬼月10大禁忌」　網友最愛問6件事QA
人氣女優喊「早安瑪卡巴卡」　吸百萬點閱
快訊／6縣市大雨特報！
不是偷工減料！洋芋片「半包都空氣」原因曝光
薔薔徵新員工「月薪5萬」！　開出5福利

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

以前大學生6千元「能過整個月」！過來人曝真相：還可以存錢

命理老師曝「現代鬼月10大禁忌」　網友最愛問6件事QA

快訊／6縣市大雨特報！低壓帶雨彈「再轟3天」　最新警戒區域曝

不是偷工減料！洋芋片「半包都空氣」原因曝光　食藥署解答了

他求找「凶宅試睡員」1天給1萬　符合簡單2條件就能應徵

快訊／新竹市區「無預警停電」一片漆黑　台電工程車出動搶修

2023台灣文博會9月起跑！主視覺「24個元素」組成台灣圖亮相

獨／男叫Uber地址輸錯等到怒！氣到「拿背包狂砸車窗」

日網紅揭「台灣病態交通」挨轟滾回去！他再列10點反擊：我要留下

性慾太大！女友主動誘惑「連續5天都壞壞」　同居2個月他扛不住

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

以前大學生6千元「能過整個月」！過來人曝真相：還可以存錢

命理老師曝「現代鬼月10大禁忌」　網友最愛問6件事QA

快訊／6縣市大雨特報！低壓帶雨彈「再轟3天」　最新警戒區域曝

不是偷工減料！洋芋片「半包都空氣」原因曝光　食藥署解答了

他求找「凶宅試睡員」1天給1萬　符合簡單2條件就能應徵

快訊／新竹市區「無預警停電」一片漆黑　台電工程車出動搶修

2023台灣文博會9月起跑！主視覺「24個元素」組成台灣圖亮相

獨／男叫Uber地址輸錯等到怒！氣到「拿背包狂砸車窗」

日網紅揭「台灣病態交通」挨轟滾回去！他再列10點反擊：我要留下

性慾太大！女友主動誘惑「連續5天都壞壞」　同居2個月他扛不住

Honda新款本田小狼將推「搶眼金屬橘」！預計12月開賣、售價不變

打造員工福利顧問式信託！　中信銀連2年奪評鑑雙獎

4組韓星來台過中秋連假！臉紅思春期今年2訪寵台粉、嘻哈3強合體辦趴

國賠怎麼這麼難？Y’s Day週三青年日探討國家賠償法該知道的幾件事　

陸IKEA超萌「迷你耳機包」掀熱議！　柔軟觸感、鮮明Logo上身超可愛

淡妝遭批評「沒職業道德」　李維維斥：連禮貌都沒有！罕見反擊

吉力吉撈．鞏冠本季第14轟出爐！　味全龍13比7擊敗統一獅

以前大學生6千元「能過整個月」！過來人曝真相：還可以存錢

壽險業前7月初年度保費收入4236億　年減17％

Seiko海龜、相撲、武士殼型盡出　經典錶換波浪面號召愛海洋

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

生活熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

今起全台連下4天　雨最大時間曝

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

批台灣美食排名墊底！錫蘭：只有2樣能吃

今起雨擴全台！　5天預測圖「一片橘紅」

今天只是開始！明後天是降雨高峰

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

全團上飛機「她獨留機場氣炸」　網驚：旅行社要關門了

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

全台「欣園」被盯上！　倒閉麻辣火鍋店求償6位數

「她面試說2句話」工作秒掰！主管：2類人易錄取

鬼門開了！「60年來最凶」7種人易撞鬼

更多熱門

相關新聞

80K人夫「1天零用錢200」下班更苦　網喊：離婚吧

80K人夫「1天零用錢200」下班更苦　網喊：離婚吧

一名人夫月收入8萬元，每日零用錢卻只有200塊錢；他更哀怨表示，下班回家還要包辦家事，因為老婆白天顧小孩很累，晚上要追劇紓壓；不僅如此，太座對於娛樂性消費也相當雙標，種種行徑令他苦不堪言。

「北上廣深」不香了？陸大學生返鄉比上升

「北上廣深」不香了？陸大學生返鄉比上升

大學生機車哪台最夯？網點名「這2台」連妹子都愛

大學生機車哪台最夯？網點名「這2台」連妹子都愛

外遇女助理產子　牙醫每月給8萬+幫傭

外遇女助理產子　牙醫每月給8萬+幫傭

高鐵推「大學生返校5折優惠列車」　加碼32班！8/4開搶

高鐵推「大學生返校5折優惠列車」　加碼32班！8/4開搶

關鍵字：

大學生生活費物價上漲零用錢

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

爆熱戀「毛弟前女友」　禾浩辰大方認「發展中」：希望給我們一點空間

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

愛妻失蹤24天找到了！她每天超商「等老公」有洋蔥

今起全台連下4天　雨最大時間曝

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

大蛇丸單飛4年「百萬點閱剩2成」！　網點破關鍵

快訊／36歲漫畫家佐野菜見癌逝！

攻城獅又簽空氣？　林秉聖婉拒加入

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

換變頻冷氣電費仍破萬　師傅曝1動作：月省2000

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面