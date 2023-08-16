以前大學生6千元「能過整個月」！過來人曝真相：還可以存錢

▲大學生每個月須要花多少生活費，近日在網路上引發討論。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

隨著物價愈來愈高，民眾每個月的生活費也變得更加昂貴。一名網友對此好奇，舅舅曾向他分享過去的大學生活，當時每個月的花費只有6,000元，讓他感到十分好奇，不曉得這種狀況是否存在，貼文引發討論後，也有過來人給出解答，6,000元對以前的大學生而言已經十分足夠。

這名網友在PTT上詢問，66年次的舅舅曾跟他分享以前的生活，過去物價較為低廉，因此當時的大學生每個月的花費大約落在6,000元左右，早餐40元能夠解決，加上50元的排骨飯、60元的雞腿飯，還有50元的雞排，一天只要200元就能夠解決飲食的需求。

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聽完了舅舅描述的價格，讓他覺得十分不可思議，沒想到6,000元居然能夠活過一個月，「這是真的嗎？有沒有八卦？」

貼文引發討論後，不少過來人出面回應，「你舅66年次的確有可能」、「不用66年次，76年次南部大學生都有可能」、「我8（民國80年次）的都可以只花6,000了」、「以前一個月4,000，還有點錢可以存下來」、「那個年代4千就夠了吧」、「差不多阿，那時候學校附近雞排飯60，還能加飯、紅茶跟湯喝到飽」、「別說了，本魯81年生的，大一大二都只有6,000。」