大學生機車哪台最夯？網點名「這2台」超瞎趴　連妹子都愛

▲原PO好奇大學生最夯車款是哪台。（示意圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名準備上大一的兒子堅持買新勁戰，但媽媽苦喊「私大學費不便宜」，不料兒子氣得冷戰多日，引發網友砲翻。另一名網友透露，弟弟也吵著買新車，便好奇「現在大學生最夯機車是哪台？」文章引發炸鍋討論，鄉民點名「有2台」路上一堆人騎，「連女生都騎這台！」

一名網友在PTT表示，弟弟將晉升大學生，於是天天吵著要買機車，突然讓原PO想起10年前讀大學時，「最瞎趴的就是山葉的新勁戰，但10年過去了，不可能還是這台吧？」

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看著路上有各式超潮車款，還有電動車也很受歡迎，對此，原PO不禁好奇拋問，「現在大學最趴的車，是哪台車呢？」

底下網友笑虧，「後面有載妹子，騎什麼有差嗎」、「依然是勁戰跟BWS」、「文青都騎白牌擋車」、「當然是迪爵、大地名流、勁豪」、「懷念金豪邁」、「彎道情人不好嗎」、「我大三 開車+勁戰備用，供參考」、「再瞎趴都被四輪打趴」。

內行則票選，現今大學生最夯的車款為三陽的JET車系與DRG，「最瞎趴DRG、最流行JET SL」、「有段時間Gogoro尊爵不凡」、「JET SL超多」、「認真狗狗肉跟偉士牌，現代大學屁孩必備車款」、「現在大學生都騎三陽JET SL、DRG、MMBCU」、「之前在建國北等紅燈被7台JET包圍過，越來越常看到」、「JET連女生都騎這台」、「上大學JET，出社會胖迪（新迪爵）」。

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）



統計7月機車銷量排行榜，三陽售出2萬7770台，市佔率突破4成大關；光陽賣出1萬6057台，市佔率為23.8%；YAMAHA山葉則售出1萬2554台，市佔率上升至18.6%；國內電動機車大廠Gogoro睿能售出4671台，市佔率為6.9%。

另根據汽車網站《U-CAR》7月數據，前5名熱銷車款排名為，1.「三陽全新迪爵125，銷售5844輛」、2.「三陽JET SL，銷售3920輛」、3.「三葉Jog，銷售3605輛」、4.「三陽CLBCU，銷售3432輛」、5.「三陽MMBCU，銷售2804輛」。