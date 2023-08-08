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「北上廣深」不香了？陸大學生返鄉就業比例上升

▲大學生,山東,求職,徵才。（圖／CFP）

▲大學生參加徵才活動。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸高教管理數據諮詢公司麥可斯的最新報告顯示，大陸95後、00後大學畢業生的就業觀更為理性務實，越來越多的人選擇回鄉就業，非一線城市、基層就業成為新選擇。

根據《中新社》報導，調查發現，近五屆在外地（非生源省）求學的應屆本科生畢業半年後返鄉（生源所在省）就業的比例呈上升趨勢。2022屆外地求學本科生返鄉就業的比例（47%）較2018屆（43%）提升了4個百分點。

具體來看，不同性別、不同生源地的應屆本科生返鄉就業情況，均有所不同。在外地求學的2022屆本科女生，畢業後即返鄉就業的比例（52%）明顯高於男生（40%）。報告稱，這可能與女性更偏向於追求安全穩定的心理機制有關。

▲河南財經政法大學校內舉辦的人才招募會。（圖／CFP）

不同生源地2022屆本科畢業生，畢業即返鄉就業的比例也差異較大。東部地區生源返鄉就業比例最高，為59%，其後為西部地區（44%）。東北地區生源返鄉就業比例相對略低，為24%。

報告稱，大學畢業生返鄉就業意願或與地區經濟發展水平有較大關係。家鄉所在地經濟發展水平越高，就業機會和發展空間越大，生活環境越好，對大學畢業生的返鄉就業吸引力也就越大。

另外，對返鄉就業群體所在用人單位類型進行分析，報告顯示，2022屆返鄉就業本科畢業生在政府機構/科研或其他事業單位的比例（25%），高出全國本科畢業生平均3個百分點，在國有企業的比例（24%），高出全國本科畢業生平均水平2個百分點。

而從收入觀察，返鄉就業群體即便在月收入不具有優勢的情況下，就業滿意度並不低。調查顯示，2022屆返鄉就業本科畢業生的月收入（5525元）低於全國本科畢業生平均水平465元，工作專業相關度（70%）低於全國本科畢業生平均水平4個百分點，但就業滿意度（78%）略高於全國本科畢業生平均水平（77%）。

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