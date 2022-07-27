邊玩高雄邊集章！100枚隱身歷史、藝文景點的紀念章等你來收集

▲8/1起至10/30，100枚紀念章將設置於歷史場景、藝文場館等處。（圖／文化局提供，下同）

文／瘋設計

高雄下半年將迎來兩大設計盛事「臺灣文博會」及「台灣設計大展」，以「台灣設計設計台灣」串起長達三個月的城市大型展演活動，更霸氣推出遍布38個行政區的「台灣設計 高雄百點集章行動」，回應近百年前集章文化流行盛況。

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8月1日起至10月30日，100枚紀念章將設置於歷史場景、藝文場館等處，讓市民朋友循線蒐集，同時創造自身與土地的連結與記憶。

高雄市長陳其邁表示，高雄每個角落都有值得探索品味的故事與風景，「台灣設計 高雄百點集章行動」範圍遍布38區，更有不少歷史悠久的文化景點參與其中，例如修復完竣即將啟用的原愛國婦人會館、全台唯一保有機械聯動裝置的北號誌樓、扼守打狗港的雄鎮北門與旗後砲台，以及眾多歷史場景、藝文館舍、設計角落等。循線集章，可以讓更多民眾踏足不曾到訪的場域，重新以歷史與人文的角度認識高雄，也加深與這片土地的情感連結.....

（完整文章請看瘋設計）

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