　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超神準！12道題測出內心性格　找出你「適合跟誰相處」

▲▼ 。（圖／翻攝自2022 臺灣文博會官網）

▲臺灣文博會今年以「群島共振」為主題，結合心理測驗「你是什麼形狀的人」。（圖／翻攝自2022 臺灣文博會官網）

實習記者徐羽彤／綜合報導

2022臺灣文博會今年以「群島共振」為主題，結合線上心理測驗「你是什麼形狀的人？」透過12個小題目，邀請民眾一同參與，分別找出4大解答，你的內在性格、你心中最理想的生活、你的理想人生體驗，和誰會是與你共同進退的好朋友或好旅伴，推出後隨即爆紅，吸引上千名網友在社群上風狂洗版，分享自己的形狀。

▲文博會粉專下也釣出眾多網友曬出各種稀有角色。（圖／翻攝自2022 臺灣文博會官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲在文博會粉專下分享自己的測驗結果，還能獲得神秘彩蛋。（圖／翻攝自2022 臺灣文博會官網）

正式開展之前，文博會推出心理測驗，在完成12道題目後，會有屬於自己的人格形狀組合，與適合你的行李箱和旅行地點推薦，地點有島嶼大飯店、環島運動場、寶島冰果室，或嘉義的客廳、馬祖的酒吧，新奇的地點推薦，成功創造討論度。許多網友也截圖分享自己的測驗結果。

台灣文博會在臉書表示，文博會是一場總和島嶼文化的展覽，期待大家創造生活交流，從感官到知識，從歷史到未來，共振出珍貴的臺灣，在壯闊的文化風景中，我們都是這座島嶼的形狀。

▲▼ 。（圖／翻攝自2022 臺灣文博會官網）

▲貓咪形為「稀有角色」， 代表著熱情、討喜、人來瘋 。（圖／翻攝自2022 臺灣文博會FB）

測驗結果共有16種，像是自信明理的「三角形」、客觀理智的「五邊形」、以及靈活彈性的「箏型」、衝動隨性的「六角星星」等，其中還有4種稀有角色，分別是無視幾何規則的「貓咪形」、目前最稀有的「正1000邊形」、2018年才被發現的「Scutoid」（盾形）、隱藏在人海中的「無形」。

還沒測試過的民眾不妨找朋友一起測驗看看，說不定會是你意想不到的答案！若對展覽有興趣的讀者，也可參考下面的展場資訊，推薦大家出與自己契合的旅伴，一起來參加文博會。

展覽資訊

⭔ 08.05 - 08.14｜10:00 - 18:00​
文化策展區 → 高雄流行音樂中心​

⭔ 08.10 - 08.14｜10:00 - 18:00（週日至 17:00）​
文創品牌 ＆ IP 授權 → 高雄展覽館​
※ 08.10 - 08.11 僅開放專業人士入場​

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆
曹興誠捐30億遭酸「國籍哪裡？」　郭昱晴力挺開嗆
快訊／民航局官網大當機！　掛點原因曝
曹興誠與統派劃清界線　國台辦：他言行歪曲代表不了台灣工商界
快訊／破紀錄！今68架次共機、13軍艦擾台　越海峽中線
華郵：白宮召見中國駐美大使　譴責針對台灣軍演
一圖秒懂父親節天氣「2重點」！這3區有降雨攪局　下周防颱風生
快訊／受「國安高層」指示不發布共軍飛彈軌跡？國防部回應了
「鐵人阿嬤」裴洛西結束5天亞洲行！　重點行程一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

消費30次就可以抽獎！高雄「三民認同卡」問世　發行數達1萬張

台南路口驚見「10個號誌燈」　網笑虧：以為是跳舞機

快訊／民航局官網大當機！廠商急搶修　網站掛點原因曝

曾林美婷逆境中奪總統教育獎　不向命運低頭「連蔡英文也稱讚」

公車5元走透透！台北客運攜手九份商圈祭優惠　民眾揪團搶搭

2022年夏季菱角鳥數量調查　1622隻穩定成長中

一年一度「義民祭」新埔擔任輪值！8／13開幕式＋義民之夜「Hebe、伍佰」嗨翻竹縣

中秋月圓人「不圓」　煙波集團首推減糖月餅禮盒！

桃園+2,280例本土確診　恙蟲病例8月初首現、籲請減少皮膚裸露

一圖秒懂父親節天氣「2重點」！這3區有降雨攪局　下周防颱風生成

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

消費30次就可以抽獎！高雄「三民認同卡」問世　發行數達1萬張

台南路口驚見「10個號誌燈」　網笑虧：以為是跳舞機

快訊／民航局官網大當機！廠商急搶修　網站掛點原因曝

曾林美婷逆境中奪總統教育獎　不向命運低頭「連蔡英文也稱讚」

公車5元走透透！台北客運攜手九份商圈祭優惠　民眾揪團搶搭

2022年夏季菱角鳥數量調查　1622隻穩定成長中

一年一度「義民祭」新埔擔任輪值！8／13開幕式＋義民之夜「Hebe、伍佰」嗨翻竹縣

中秋月圓人「不圓」　煙波集團首推減糖月餅禮盒！

桃園+2,280例本土確診　恙蟲病例8月初首現、籲請減少皮膚裸露

一圖秒懂父親節天氣「2重點」！這3區有降雨攪局　下周防颱風生成

《今日的網漫》驚見超高顏值作家　「女神降臨＋看臉時代」本尊出演

彰化升格夢碎！黃秀芳轟「口號治縣」　王惠美反擊：妳該給交代

消費30次就可以抽獎！高雄「三民認同卡」問世　發行數達1萬張

佳世達Q2營收、本業淨利雙創十年新高　持續朝價值轉型升級邁進！

全球航運半數「必經台灣海峽」　軍演衝擊供應鏈

人妻下班後「出門種田」消失3小時！深夜才回家…他看監視器震驚了

台南路口驚見「10個號誌燈」　網笑虧：以為是跳舞機

獨／他激戰新女友「噴出整坨鮮血」嚇瘋！2週後再射…驚：還變色了

王仁甫誇女兒理想型是自己！季芹談「健康教育」不避諱

江蕙推手宣布組男團出單曲　成員「竟然是金曲歌王」！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

生活熱門新聞

飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦？」答案曝光

今天還有軍演嗎？　鄉民刷一整排「喊2字」被推爆

「你以為的台灣領空」2圖曝光　藍白酸民惦惦了

政府花9400萬找裴洛西！四叉貓找到人

午後雨彈來襲！5縣市大雨特報

又有颱風要生成！　午後大雷雨轟炸

突襲式7區包夾台灣　他驚「中央山脈有船」真相曝光

走進60歲爸媽房間　床頭驚見「保險套」還有手銬

飛日本轉機「軍演害Delay」　日航1舉動暖炸

突收網購通知「台灣全部停發」真相曝光

4飛彈穿台「國防部卻不吭聲」　他戳破7關鍵

網紅是渣男！　女網友莫名變小三：他竟帶朋友3P

防空警報超安靜！網怒提1事：日本有，台灣卻沒有？

共軍4導彈飛越台上空！網見軌跡圖罵翻

更多熱門

相關新聞

你正面臨什麼心理困惑？

你正面臨什麼心理困惑？

心理測驗可以從淺意識之中，讓你更加了解自己，以下這個題目，可以測出你正面臨什麼樣的心理困惑，不妨可以作為參考，做人做事多設想一點，可以讓自己過得更輕鬆自在。

李聖經穿香奈兒辣曬雪白鉛筆腿

李聖經穿香奈兒辣曬雪白鉛筆腿

最澎湃的藝術市集　大武森山6日登場

最澎湃的藝術市集　大武森山6日登場

客家人相挺陳時中　陳建仁讚他腳踏實地

客家人相挺陳時中　陳建仁讚他腳踏實地

客家人成立後援會　陳時中要打造客語友善

客家人成立後援會　陳時中要打造客語友善

關鍵字：

心理測驗形狀貓咪型台灣文博會2022

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

金剛悄回台想給女友驚喜！

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

台灣多網遭駭　APT27自稱是主謀

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面