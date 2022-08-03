超神準！12道題測出內心性格　找出你「適合跟誰相處」

▲臺灣文博會今年以「群島共振」為主題，結合心理測驗「你是什麼形狀的人」。（圖／翻攝自2022 臺灣文博會官網）



實習記者徐羽彤／綜合報導

2022臺灣文博會今年以「群島共振」為主題，結合線上心理測驗「你是什麼形狀的人？」透過12個小題目，邀請民眾一同參與，分別找出4大解答，你的內在性格、你心中最理想的生活、你的理想人生體驗，和誰會是與你共同進退的好朋友或好旅伴，推出後隨即爆紅，吸引上千名網友在社群上風狂洗版，分享自己的形狀。

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▲在文博會粉專下分享自己的測驗結果，還能獲得神秘彩蛋。（圖／翻攝自2022 臺灣文博會官網）

正式開展之前，文博會推出心理測驗，在完成12道題目後，會有屬於自己的人格形狀組合，與適合你的行李箱和旅行地點推薦，地點有島嶼大飯店、環島運動場、寶島冰果室，或嘉義的客廳、馬祖的酒吧，新奇的地點推薦，成功創造討論度。許多網友也截圖分享自己的測驗結果。

台灣文博會在臉書表示，文博會是一場總和島嶼文化的展覽，期待大家創造生活交流，從感官到知識，從歷史到未來，共振出珍貴的臺灣，在壯闊的文化風景中，我們都是這座島嶼的形狀。

▲貓咪形為「稀有角色」， 代表著熱情、討喜、人來瘋 。（圖／翻攝自2022 臺灣文博會FB）

測驗結果共有16種，像是自信明理的「三角形」、客觀理智的「五邊形」、以及靈活彈性的「箏型」、衝動隨性的「六角星星」等，其中還有4種稀有角色，分別是無視幾何規則的「貓咪形」、目前最稀有的「正1000邊形」、2018年才被發現的「Scutoid」（盾形）、隱藏在人海中的「無形」。

還沒測試過的民眾不妨找朋友一起測驗看看，說不定會是你意想不到的答案！若對展覽有興趣的讀者，也可參考下面的展場資訊，推薦大家出與自己契合的旅伴，一起來參加文博會。

展覽資訊

⭔ 08.05 - 08.14｜10:00 - 18:00​

文化策展區 → 高雄流行音樂中心​

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⭔ 08.10 - 08.14｜10:00 - 18:00（週日至 17:00）​

文創品牌 ＆ IP 授權 → 高雄展覽館​

※ 08.10 - 08.11 僅開放專業人士入場​