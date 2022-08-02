2022臺灣文博會、台灣設計展在高雄！渡邊直美時髦參展「美力年代 」

文／瘋設計

「Ms. Perfume 美力年代」展覽將於8月4日開展，邀請渡邊直美（Naomi Watanabe） x 吉田ユニ（Yuni Yoshida）、王怡方、王榆鈞、古乃方、李君慈、周依、吳怡蕙、張琇涵、程仁珮、卓彥廷等藝術家，以跨視覺、嗅覺、聽覺及互動的感官創作，從多元面向綻放藝術設計魅力。

▲台日混血搞笑藝人渡邊直美跨海參展「美力年代」。（圖／高雄市政府文化局）

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▲以當代藝術能量回應女性角色，渡邊直美展現自信的美感與力量。（圖／高雄市政府文化局）

臺灣文博會 與 台灣設計展 的「台灣設計 設計台灣」系列活動，已熱烈展開。高雄六大歷史場景中，曾經在1931年作為高雄港勢展覽會第四會場的「愛國婦人會館」，特別受到矚目。8月4日起，將在此推出首檔「Ms. Perfume 美力年代」展覽，跨域探討當代女性創作，台日混血搞笑藝人渡邊直美更將跨海參展。

高雄市長陳其邁表示，2022臺灣文博會及台灣設計展在高雄，不僅要展望創新設計力，同時也回望高雄土地百年來的發展軌跡，許多高雄的歷史場景，藉由這場文化盛會注入設計靈感，創造再次被認識與探訪的機會。原愛國婦人會館在此刻重啟別具意義，第一檔展覽便以與建物身世息息相關的當代女性創作為題，更邀請到台日混血渡邊直美參展...

（完整文章請看城市美學新態度）

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