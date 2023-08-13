飢渴人妻分手小王怒告性侵！反被丈夫抓包「還有3個男朋友」

▲高姓人妻婚內出軌，與多名男子有染。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市已婚的高姓人妻婚內出軌，與胡姓男子打得火熱，分手後怒告性侵，卻反而被廖姓丈夫發現，除了胡男以外還有3名男友，其中更是有2人時間重疊，氣得廖男一狀告上法院。高雄地院審理後，判3名男友要陪6至30萬元，另一名乾哥哥免賠，全案仍可上訴。

根據判決書內容，高女與廖男2018年結婚，婚後育有2名子女，不過她2020年婚內出軌，認識了胡姓男子後，雙方發展出不倫關係。

高女因此與胡男互以「老公」、「老婆」相稱，打得相當火熱，交往期間也不斷發生性行為，直到後來因為性行為的過程中引發不愉快，才導致2人分手，高女也氣得痛罵，「還天真的，以為你會真的關心我的感受，結果你腦袋裡只想著強上我。」

▲高姓女子被丈夫抓包婚內多次出軌，廖姓丈夫氣得將4名小王全告上法院。（示意圖／記者李佳蓉攝）

高女分手後跑去警局狀告性侵，案件經過檢方調查，予以不起訴處分。不過，高姓人妻因為狀告胡姓小王性侵，反而又被廖姓丈夫發現，除了胡男以外，還有1名林姓乾哥哥、2位洪姓、楊姓男朋友，氣得廖男將4人全數告上法院，求償500萬元。

對此，挨告性侵的胡姓小王則坦承，確實有與高女交往，但不曉得對方已婚，不過法官檢視對話紀錄等事證以後，不採信胡男的說法，判賠15萬元。而林姓乾哥哥的部分，則是因為廖男提供的事證當中，無法證明2人有不倫關係，因此駁回對林男的起訴。

至於洪姓男友、楊姓男友的部分，高雄地院法官根據調查的事證，認定2人曾與高姓人妻發生不倫關係、時間皆為111年3月以後，其中洪姓男友也與高女以「老公」、「老婆」相稱，因此分別判賠6萬及30萬元，全案仍可上訴。