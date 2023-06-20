【廣編】以創意力量回饋社會！陽獅集團歡慶李奧貝納88週年

▲由李奧貝納發起，陽獅集團集結其旗下各媒體專責單位全力推動的器官捐贈聲紋卡，結合創意與科技，讓潛在捐贈者將器捐心聲傳遞給最在乎的人。

圖、文／台灣陽獅集團提供

在李奧貝納即將迎接全球88週年慶的重要時刻，台灣陽獅集團旗下之知名廣告代理商李奧貝納，與衛福部器捐病主中心合作，於6月19日器官捐贈紀念日，推出創新的數位服務「器官捐贈聲紋卡」，希望藉由創意與科技的結合，在關鍵時刻將人們的器捐心聲，傳遞給最在乎的人，幫助在世親人做出更多偉大的決定，進而推升台灣器捐成功率。

台灣大多數民眾並不清楚，根據台灣現行器官捐贈流程，即使民眾已簽署器捐同意書，當事人成為潛在捐贈者時，仍需要其在世家屬同意，才能正式執行器官捐贈。然而，由於親人突然遭逢意外即將離世，在世家屬大多仍處於悲痛情緒中，不捨在短時間內放手，做出同意親人器捐的決定。於是許多器官移植的可能，就在這「黃金協商36小時」中終止。「器官捐贈聲紋卡」是為了解決「黃金協商36小時」中家屬的抉擇困境而生：潛在捐贈者簽下器捐同意書的同時，就能一鍵錄下同意器官捐贈的任何心聲。在家屬決定是否同意捐贈的關鍵時刻，醫療人員便可播放音檔，讓家屬聽見捐贈者的親「聲」訴說。藉由聲音跨越生死的鴻溝，撫慰家屬的心緒，鼓勵他們做出更多偉大的決定，讓親人的生命用另一種形式延續。

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「在這個大眾過於習慣消費影像的世代，單純的聲音更能觸發強烈的情感。」而這一點，也是器捐病主中心認可聲紋卡能在醫療現場發揮作用的重要理由。於是李奧貝納執行長暨創意長楊榮柏帶領菁英團隊，結合科技與設計的專業，確保聲音留存之隱私保護，並協助器捐病主中心將其永久保存，實現了「器官捐贈聲紋卡」的創新想法。「器官捐贈聲紋卡」已正式上線，進入連結（https://www.organ-donation-voice.tw/sign-in），一鍵錄製你的個人器捐心聲，讓更多器捐成功的可能發生。