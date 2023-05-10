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社會 社會焦點 保障人權

多次酒駕抓不怕！無照貨車司機正面狠撞　25歲無辜騎士腦死器捐

記者許權毅／台中報導

台中市大里區6日一名林姓大貨車司機酒駕，迎面撞擊年僅25歲的林姓男騎士，林經送醫搶救後，隔日被宣告腦死，家屬悲痛決定進行器捐，遺愛人間。案經警方調查，林姓貨車司機稱喝了啤酒，酒測值明顯超標，被依照公共危險、過失致死罪送辦。另經警方調查，林姓貨車司機有多次酒駕紀錄，已經被吊銷駕照，當時是無照駕駛。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中大里6日發生一起酒駕死亡車禍，一名林姓貨車司機撞上林姓騎士，導致後者腦死，家屬決定器捐。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

霧峰分局初步調查，6日15時38分，43歲林男駕駛大貨車左轉進入大里區西湖路，車輛突然往左偏移，當場撞上對向25歲林姓騎士，騎士與後座43歲劉姓女友人重摔。事故現場照片顯示，林姓貨車司機的左前車頭撞上騎士，強大撞擊力道讓擋風玻璃碎裂，機車車頭嚴重損毀，車殼碎裂，油漬流滿地。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼林姓貨車司機突然向左偏移，撞擊對向的林姓騎士，下車後還一度疑似想落跑，被附近民眾攔下。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

遭重擊的林男頭部重創，劉女頭部擦傷、左右小腿骨折，雙雙被緊急送往大里仁愛醫院搶救，林男不幸於隔日16時許由院方宣告腦死，家屬忍痛決定不繼續搶救，讓林男器捐遺愛人間。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

據悉，林男器捐手術在9日15時完成，家屬親友在臉書社團發文表示，「麻煩各位下午如果遇到從大里長庚仁愛醫院出發的救護車麻煩禮讓一下，一位20幾歲的菩薩捐贈器官，將於仁愛出發！器官陸續送出中，痛恨酒駕！酒駕！酒駕！」

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

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