喊「兩年來都有證據」　館長：民進黨、寶和會有關係就是證據

▲館長直播。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者詹宜庭／台北報導

網紅「館長」陳之漢於2020年8月，在林口的成吉思汗健身俱樂部外遭人開槍，昨晚他指控「就是民進黨開的槍」，並點名民進黨立委陳明文、余天等人，去搜尋關鍵字就可了解案情。不過，面對館長指控，民進黨發言人張志豪16日怒批「公然散播不實訊息且不排除提告」，而館長則臨時開直播透露，「現在的證據就是民進黨與寶和會非常的有關係，這就是證據。」

館長2020年8月時遭槍擊，其中2槍分別打中右手及右大腿，他先前在直播中指控，就是民進黨開的槍，更點名綠委陳明文、余天等人，去搜尋關鍵字就可了解案情，引發民進黨怒喊提告。對此，余天今受訪時喊冤，強調兩人交情不錯，並還上過他兩次節目，批評「沒證據別胡說八道，館長腦袋好一點、不要被利用了，好朋友才這樣跟你建議。」

不過，館長在直播中質疑，「既然余天大哥說跟我交情不錯，又為何會聲援被控炒作多檔存託憑證（TDR）的『連一鮑魚』前董事長、『摩坦利』投資公司負責人鍾文智？」他指出，鍾文智是寶和會的金主，「這不是證據什麼是證據？民進黨立委將近20人在立法院幫他開脫，就算證據都在這，我要怎麼告？」

館長表示，他直播開了兩年，檢調到現在都還不敢查，民進黨本來要修法讓鍾文智不用關這麼久，結果被前立委黃國昌爆料後才不敢再提修法。他說，如果黃國昌沒有關心這件事，那民進黨立委要幫寶和會的金主開脫，台灣人都不會知道。

館長指出，槍手陶彥誠曾與鍾文智底下的寶和會成員有多次接見，而申請依據則是受到鍾文智電話請託，他質疑「這不叫證據什麼叫證據？現在的證據就是民進黨與寶和會非常的有關係，這就是證據。」此外，他也怒嗆，他被寶和會開槍後，到現在還沒抓到人，只有兩個槍手就沒了。