▲陳建仁主持國家永續發展委員會第35次委員會議。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁15日主持「行政院國家永續發展委員會第35次委員會議」時表示，政府已將「2050淨零排放」目標納入《氣候變遷因應法》，各部會將據以陸續推行徵收碳費、成立碳權交易所等配套方案，並透過「12項關鍵戰略」協助產業鏈、全體國民邁向淨零。此外，為照顧經濟不利處境家庭，政院也整合跨部會資源，以惜食、扶貧和防災為方向，加強推廣實（食）物銀行政策，期盼推動台灣成為亞洲地區及全世界永續發展的典範。

陳建仁致詞時表示，永續會民間委員是來自社會、經濟、環境等各領域專家，非常感謝委員願意為臺灣的永續發展盡一份心力，未來2年的委員任期，需要大家共同參與、一起努力，推動台灣朝向永續發展邁進，使台灣成為亞洲地區及全世界永續發展的典範。

陳建仁說，聯合國透過永續發展目標，希望解決全球性的環境、經濟、社會問題，並提出具體解決方案，臺灣雖不是聯合國會員，但為貫徹和平、安全、繁榮、公正的永續發展思維，實踐地球村公民的責任，努力將「永續發展」融入政策運作之中，與全世界接軌。

隨著地球暖化日益嚴重，陳建仁指出，國際機構呼籲各國加速氣候行動，採取減碳與調適並重的解決方案，使減碳與調適具有更多協同作用，國內《氣候變遷因應法》也提升氣候治理層級至永續會，由該會負責協調、整合國家因應氣候變遷基本方針及重大政策，並增加調適專章，使因應氣候變遷政策更完備。

陳建仁表示，「2050淨零排放」目標已於2023年2月納入《氣候變遷因應法》，展現台灣的轉型決心，後續各部會將推行許多配套方案，包含徵收碳費、成立碳權交易所等，並透過「12項關鍵戰略」持續推動與追蹤管考，協助產業鏈及全體國民共同努力邁向淨零目標。

「疫情、氣候變遷、地緣政治等多重危機的同時發生，已重挫全球永續發展。」陳建仁強調，總統蔡英文也指示，為打造韌性國家，強化社會安全體系是施政的重中之重；因此，在後疫情及高通膨時代，對弱勢族群的照顧益顯重要，尤其是對基本生活的照顧。

陳建仁說，近年中央與地方協力結合民間合作推動實（食）物銀行，主動關懷照顧弱勢民眾，疫後特別預算也編列相關經費擴大對實（食）物銀行補助，將有助永續發展目標的實現。

會中，陳建仁也聽取永續會氣候變遷與淨零轉型專案小組「國家因應氣候變遷行動綱領」報告後表示，面對全球嚴峻的氣候變遷情勢，行政院環境保護署已參酌國際淨零趨勢、我國2050淨零排放路徑、關鍵戰略行動計畫等國內外情勢變化，依《氣候變遷因應法》第9條第2項規定，檢討修訂「國家因應氣候變遷行動綱領」修正草案，透過永續會機制進行跨部會協調整合，擘劃我國氣候變遷調適及溫室氣體減量的重要施政方針。

陳建仁也感謝各委員針對本次修正草案提出許多寶貴意見，請環保署參採委員意見修正綱領；後續溫室氣體減量與氣候變遷調適相關政策與計畫推動工作，請各主責部會依據委員今日所提具體建議，納入我國氣候行動的重要考量，期能逐步健全我國面對氣候變遷調適能力。

另外，也請各部會研議除了現階段所訂定的2030年目標外，是否需訂定年度目標，並逐年檢討改進，以確保國家永續發展。

針對衛生福利部「實（食）物銀行推動情形」報告，陳建仁表示，為能照顧經濟不利處境家庭維持基本民生需求，請衛福部結合各直轄市、縣（市）政府、民間團體等公私部門資源，持續推動實物給付（食物銀行）措施，確保國民皆能取得營養均衡及足夠的糧食。

陳建仁指出，副院長鄭文燦擔任桃園市長期間，推動實（食）物銀行政策不遺餘力，且執行成效良好，請鄭副院長召集農業部、教育部、內政部、金融監督管理委員會、衛福部等部會共同研商，整合相關部會資源，加強推廣實（食）物銀行政策，以落實惜食、扶貧與防災，並於下次會議時提出報告。

針對「淨零12項關鍵戰略進度報告」，陳建仁表示，12項關鍵戰略行動計畫已於今年4月核定，深受社會各界期盼。為利相關政策聚焦及後續工作推動順利，請永續會秘書處再次盤點委員們提出的意見，並針對其中涉及有關政策、制度、法律及執行等面向，由權責部會以書面方式正式答覆。