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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「零死亡」納入長期願景　行政院明討論《道路交通安全基本法》

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲行人安全議題近來備受關注，行政院也積極透過修法、工程手段改善。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

為撕下台灣「行人地獄」的標籤，政府近來積極從法制面、工程面等手段，改善道路安全。行政院官員表示，將在17日院會提出行人交通政策綱領，預計討論通過《道路交通安全基本法》，參考瑞典經驗將「零死亡」納入長期的願景目標；此外，也會組織中央交通安全會報，由院長擔任召集人，跨部會、中央地方共同合作改善交通問題。

行政院官員指出，針對道路交通安全有3大核心理念目標，守護行人安全、強化責任駕駛、普及公共運輸；最核心的手段，就是要推動《道路交通安全基本法》，做為維護交通安全的依據，是非常重要的框架法案。同時，行政院也將組織中央交通安全會報，由院長擔任召集人，跨部會、中央地方合作，透過短中長期的計劃，逐步達到零死亡的願景。

在守護行人安全部分，官員指出，人行空間改善一直陸陸續續在做，落實人本環境考量、弱勢族群人行安全等；在工程面上，不管是都市設計或交通設計上的改變，如部分路段採取人車分離，透過工程設計的手段減少人車衝突。

至於強化責任駕駛部分，官員說，在教育面要把行人優先停讓文化納入課程，文化面的改善；在監理部分，汽機車重新考照部分要更嚴格，讓一些違規的人不方便，未來在道路訓練、考試等也會強化。

官員也舉例，機車在台灣是非常方面的交通工具，台灣的機車意外死亡數多，會強化駕駛危險感知的能力，透過監理手段例如更嚴謹的考照制度等，藉以改善。在執法面，目前已經完成《道路交通安全管理條例》44項修正案，會繼續強化，長期而言還是要透過教育、建立文化來改善。

在普及公共運輸方面，官員說，會朝「想搭車有車搭」的方向持續加強，近期的TPASS行政院通勤月票獲得好評，會持續辦理、常態化。另外，會持續加強公共運輸，部分縣市經營汽車客運較辛苦，會補助全國各縣市，加密班次，替代掉原有私人運具，開闢幹線公車提高運輸效率跟服務水準。另外，也透過共享運具，例如電動輔助自行車等，完成最後一哩路。

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