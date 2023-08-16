夏威夷野火106死！公布首批罹難者身分　79歲音樂家陳屍家中

▲夏威夷野火奪走至少106條人命。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國夏威夷野火增至106人喪命，首批罹難者的身分曝光，其中一人是79歲音樂家巴迪（Buddy Jantoc），陳屍家中。家屬透露，巴迪在聽力、行走方面都有困難，以前遇上暴風雨都會向家人們報平安，但這次在拉海納大火發生後，音訊全無。

紐約時報報導，夏威夷官員15日晚間公布毛伊島野火罹難者姓名，包括74歲的羅伯特狄克曼（Robert Dyckman）以及79歲的巴迪，這兩人都住在拉海納鎮。巴迪家屬受訪指出，在拉海納大火發生後，無法聯繫上巴迪，就連他曾經住過的拉海納Hale Mahaolu獨立住宅單位也沒有回覆，家人們開始感到不安。

巴迪家屬描述，巴迪是一名音樂家，曾經與有名氣的吉他手、打擊樂手一起登台演出，個性非常隨和，後來定居在毛伊島過著悠閒生活，住在低收入高齡族群社區。巴迪孫女形容，巴迪的住處就像一間音樂商店，堆滿吉他及其他樂器。

然而巴迪在聽力、行走方面都有困難，到了12日這天，警方表示在巴迪家中發現他的遺體。家屬如今正努力安排後事，但也坦言非常想知道當初是否有人試著協助他撤離，或有沒有警告過他已經發生火災。已知巴迪住的同個社區有多名居民下落不明。