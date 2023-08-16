準備身分證！這9天去喫茶小舖　「1998年出生」免費喝1杯

▲喫茶小舖25周年。（圖／喫茶小舖提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

手搖飲免費喝！台灣茶飲品牌「喫茶小舖」25周年，推出揪好友享好康、證件同數字等活動，其中「找同歲朋友」的部分，若出生於1998年（民國87年），在8/23至8/31期間，攜帶有效證件，就能免費換1杯琥珀桂花烏龍。另外，人氣手搖飲CoCo、TrueWin初韻分別有折扣和新產品，趕快揪人喝一波！

有網友在PTT的省錢板（Lifeismoney）分享情報，「喫茶小舖1998年生 免費喝」，喫茶小舖品牌25周年限定活動開跑，首先是「揪好友享好康」活動，在8/16至8/22期間，購買琥珀桂花烏龍、琥珀桂花蜜、琥珀桂花奶茶中的同品項，第2杯享5折優惠。

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上面活動結束後，接棒的是「證件同數字」活動，在8/23至8/31期間，身分證有「2」或「5」兩碼的顧客，購買部分飲品可以免費加琥珀Q凍。再來「找同歲朋友：1998年出生專屬福利」，若顧客出生於1998年（民國87年），在8/23至8/31期間，只要出示有效證件，就能免費兌換1杯琥珀桂花烏龍。

9/1起則有兩活動，「旗艦店打卡送紀念杯墊」的部分，從9/1開始，在台中民權旗艦店購買飲品，並於門市內的活動牆打卡，就可獲得限量周年紀念杯墊乙個（圖案隨機贈送，送完為止）；「線上團購優惠」則將推出線上團購票券，琥珀桂花系列飲品包含「琥珀桂花烏龍」、「琥珀桂花蜜」和「琥珀桂花奶茶」，推出4杯套組優惠。

另外，人氣手搖飲「CoCo」每周限定好友日開跑，今（16）日限時1天「2大飲品任選第2杯10元喝」超殺優惠，優惠飲品包括「中杯楊枝甘露胖胖版」、「中杯楊枝甘露纖細版」，提醒須在官方LINE帳號領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，優惠券須於今日使用完畢。

「TrueWin初韻」推出「酪梨系列飲品」，特意選用當季酪梨分別搭配優格、布丁製成，即日起正式上市，還祭出限時3天「酪梨新品買1送1」優惠，期間每日12時至晚上8時之間，凡於門市購買任一酪梨飲品，即可享有同品項買1送1優惠。