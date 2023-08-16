iPhone開導航「放機車手機架」會震壞相機？蘋果說明是真的

▲有騎士猶豫要不要裝機車手機架。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

從行人、騎士到汽車駕駛，現在手機就是很多人的導航。就有騎士表示，他一直在考慮要不要在機車上裝手機架，但又擔心容易造成iPhone相機模組損壞。貼文曝光後，就有人分享慘痛經驗，「我同事重機環島，12 pro震到只剩兩顆鏡頭是好的。」事實上，蘋果官方曾對此發布說明，點出幾種機型要小心。

有網友日前在PTT的iOS板上發文「機車手機架」，文中表示，他拿的是iPhone 14 Pro，「一直在考慮機車要不要裝手機架使用」，並點出遲遲沒有下手的原因，「是不是會很容易造成相機模組損壞？」求問拿iPhone的人，「有放機車手機架的使用心得嗎？」

貼文曝光後，就有人指出，「Pro的OIS相機模組確實會因為震動壞掉喔！要馬就是用好一點減震手機架，要馬就是買普通的、減少放在手機架上的時間」、「台灣是越野場，不到萬不得已，我不用手機架」、「震就是壞，不要不信，維修的價格夠你買一隻安卓+導航王，分開來用怎麼看都是最佳解，電力雙倍！」

還有苦主現身說法，「我同事重機環島，12 Pro震到只剩兩顆鏡頭是好的」、「我覺得有需要導航再放上去，前一隻XS相機就被震壞了。同公司的人，也都有出現震壞的狀況」、「iPhone8環島完後防手震就壞了，壞都壞了就拿來當導航機了」、「Se 3被震壞，震壞後真的基本上不能拍照。」

不過，也有用戶納悶表示，「從5用到11，沒有因為手機架壞過相機模組」、「朋友用iPhone跑全職外送都還正常沒壞，XS MAX、13Pro、12Pro都有人用。」

事實上，蘋果官網曾貼出說明，「暴露在高馬力重型機車引擎等所產生的震動中，可能會影響 iPhone 相機效能」，受影響的則是「光學影像穩定功能（OIS）」、「閉路式自動對焦（AF）」。若想架在低排氣量或電動引擎的機車（例如輕型機踏車和普通機車），震動振幅確實相對較低，但仍建議使用減震支架。

蘋果補充，具備OIS的機型為iPhone 6 Plus、iPhone 6s Plus、iPhone 7和後續機型，包括iPhone SE（第2代和第3代）；具備閉路式AF的機型則為iPhone XS 和後續機型，包括iPhone SE（第2代和第3代）。不過，iPhone 11和後續機型的超廣角相機，以及iPhone 7 Plus 、iPhone 8 Plus的望遠相機並不具備OIS。