貨車門沒關好！窄巷掃倒4公尺高真柏　主人驚曝：這棵要10萬

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區灣興街一處工廠外擺放著4公尺高大型真柏庭園樹，日前遭行經巷弄的沒鎖好車門的貨車給掃倒，真柏倒下重壓路旁2部機車，肇事司機聽到一聲巨響後下車查看，才發現出事了。警方獲報後前往處理，與民眾合力將重達80公斤的盆栽扶起，並通知盆栽主人黃男到場，黃男表示，這顆真柏要價新台幣10萬，非常感謝員警協助。

▲4公尺高真柏遭路過貨車車門掃倒，主人驚曝：這顆要價10萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲貨車門沒關好！窄巷掃倒4公尺高真柏，車身也被撞出2個凹洞。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民第二分局民族所警員，14日14時許執行巡邏勤務時，接獲灣興街上發生事故，立即趕赴現場處理，抵達現場發現一顆高達4公尺的大型真柏庭園樹倒下，且壓住2部機車，而停在一旁的小貨車車身也被撞出2個凹洞。

經了解，肇事的40歲楊姓男貨車司機，因為在狹窄巷弄會車，較為靠右行駛，聽到一聲巨響後停車查看，發現貨車右側車門沒鎖好，導致車門彈開撞上路旁盆栽及機車。

▲高達4公尺的大型真柏庭園樹，倒下且壓住2部機車。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方立即通知盆栽主人及機車車主到場，待交通分隊警員測繪完現場後，員警也偕同民眾，共4名大男人合力將近80公斤重的盆栽扶起，恢復原狀。

52歲盆栽主人黃姓男子非常感激地員警協助，並表示真柏成長速度慢，眼前這顆真柏雖然幹徑不大，但要價可是約新台幣十萬元。

警方呼籲，貨車上路前務必詳細檢查車門有無緊閉關好，以免因一時輕忽而釀禍，影響其他用路人安全。

▲員警偕同民眾，共4名大男人合力將近80公斤重的盆栽扶起，恢復原狀。（圖／記者賴文萱翻攝）