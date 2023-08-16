自助餐3菜1肉！員工算150元「闆娘噴這句話」　他秒走人：不買了

▲原PO質疑150元太貴。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

買自助餐的好處，就是能挑喜歡菜色與拿捏份量，但也容易出現價格不透明的狀況！一名男網友直呼，夾了3菜1肉，其中高麗菜比較多，而肉類估計50元的量，而店員報價150元，正當他質疑太貴時，老闆娘看了一眼回應「我算會更貴哦！」當下原PO拒買走人，「菜有漲成這樣嗎？」

一名男網友在Dcard表示，想說好一陣子沒吃自助餐，於是心血來潮去夾喜歡的菜色，分別裝苦瓜、青椒、高麗菜2格份量，還有主菜宮保雞丁。原PO依過去經驗預估，肉類約40至50元左右，殊不知便當竟報價150元。

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當下原PO有所質疑，店員則回「不然給老闆娘算錢」，而老闆娘接手後看了菜色，卻回答一句「我算會更貴哦！」一番話再度讓原PO傻爆眼。

原PO直言，知道最近菜價有漲，「但有漲成這樣嗎？」且之前蠻常光顧這家自助餐，這次則隔了近2周沒吃而已，「第一次夾完自助餐說我不要了」，接著轉頭離開店裡。

事後，原PO跑去另一家自助餐，因為價格比較貴所以比較少去，這次夾苦瓜、空心菜、高麗菜，份量都比前一家還多了1.5倍左右，接著是等量的宮保雞丁與排骨一塊，而報價只要140元。

原PO還說，去第一家自助餐時，就發現買飯的人有變少，當下不以為意，如今買完第二家才意識到「難怪上面那家的人流大概少了1/3以上！」

底下網友熱議，「聽到那句『我算更貴』真的會讓人很不爽，不就表示你家自助餐估價沒啥標準，因人而異嗎？」「通常都不考慮吃自助餐，價格都隨便他喊」、「在台北幾乎不會吃自助餐，隨便夾一夾都跟預期的有落差，不過還是要看地區跟店家啦」、「我上班附近的自助餐，如果不夾主菜，都算50元」。