　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一堆吃到飽餐廳限時90分鐘　他怨「吃飯像趕車」爆全場共鳴

▲▼Buffet,吃到飽（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台灣有許多吃到飽餐廳，不過愈來愈多餐廳只限90分鐘用餐。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

台灣有許多吃到飽餐廳，隨著餐點類型的不同，也有不一樣的用餐時限。不過，一名網友近日控訴，許多吃到飽餐廳只給90分鐘用餐，導致「吃飯像趕火車一樣」，覺得壓力相當大，貼文曝光後引發討論，也釣出了許多有同樣想法的人。

這名網友在PTT表示，每次看到這種限時90分鐘的吃到飽餐廳，只要不是自助式用餐，他都會直接忽略，如果時間不到2個小時，吃飯就會像準備趕火車一樣，壓力相當大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友對此感到不解，明明90分鐘用餐時間相當短促，卻似乎有人覺得相當足夠，「不然餐廳怎麼敢這麼規定」，因此也希望徵詢大家的意見，限時90分鐘吃到飽是否足夠。

▲▼Buffet,吃到飽（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲對於90分鐘用餐是否足夠，不少人給出了否定的答案。（示意圖／免費圖庫Pexels）

貼文引發討論後，不少人深有同感，「90分上菜速度慢一點就吃不飽了」、「90分鐘不會想去，不想花錢吃那麼趕，自虐」、「90分鐘非常非常短，去一次就不去了」、「1個人吃過90分鐘的燒烤，跟打仗一樣，邊烤邊想邊點邊翻面邊吃，邊拿調味料、飲料，連上廁所時間都沒有。」

不過，也有人認為，對於年輕人而言，90分鐘確實太少，但等到有了一定的年齡，這種吃飯時間就十分剛好，只是有年紀以後，通常也不會再光顧吃到飽餐廳。

 
ET快訊
薔薔旅居加拿大「閣樓傳詭異腳步聲」　撞鬼實錄公開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一堆吃到飽餐廳限時90分鐘　他怨「吃飯像趕車」爆全場共鳴

人妻中獎「7張發票」被婆婆拿走　老公還勸別執著：那不是正財

快訊／北部女玩水感染食腦變形蟲身亡！親水設施「預行性停業」

好市多童書買到退貨品！他回家見封面「3字姓名貼」氣炸

男友2年前求助「女友堅決婚後不生」　情侶現況曝光

他問帶爸媽遊日本「自由行比較好？」　鄉民勸：別找自己麻煩

女網紅在月台換衣喊「適合黃大仙」挨轟！她發慘照喊冤：沒想太多

「人類世」是壯闊的地景？還是地球的災難？ 高美館年度特展8／12起盛大呈獻

15年前的表演還深刻！紙風車重返金門演出　企業、神秘人贊助

交往3個月還沒壞壞！他嘆「女友和前任無套過」：無法戰勝內心

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

女研究生與網友相約遊高雄　他沒現身還傳血腥照恐嚇！

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

豪雨炸挪威！水壩「閘門失靈」洪水灌社區 房屋被沖走

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

夏威夷野火至少53人喪命！拜登宣布重大災難　居民：像世界末日

金門查獲49公斤螺螄粉　2個月已攔截1.7公噸！

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

違建超大新廟「2罰、4停工不怕」　宜蘭縣府強拆...信徒跪求別動手

一堆吃到飽餐廳限時90分鐘　他怨「吃飯像趕車」爆全場共鳴

人妻中獎「7張發票」被婆婆拿走　老公還勸別執著：那不是正財

快訊／北部女玩水感染食腦變形蟲身亡！親水設施「預行性停業」

好市多童書買到退貨品！他回家見封面「3字姓名貼」氣炸

男友2年前求助「女友堅決婚後不生」　情侶現況曝光

他問帶爸媽遊日本「自由行比較好？」　鄉民勸：別找自己麻煩

女網紅在月台換衣喊「適合黃大仙」挨轟！她發慘照喊冤：沒想太多

「人類世」是壯闊的地景？還是地球的災難？ 高美館年度特展8／12起盛大呈獻

15年前的表演還深刻！紙風車重返金門演出　企業、神秘人贊助

交往3個月還沒壞壞！他嘆「女友和前任無套過」：無法戰勝內心

馬斯克拋出與祖克柏「格鬥賽」地點：羅馬史詩級場地舉行

夜衝勝地1個月83人無照被抓　大學生崩潰「房租沒了」哭求警放過

一堆吃到飽餐廳限時90分鐘　他怨「吃飯像趕車」爆全場共鳴

世大運破紀錄奪金增信心　彭名揚：別人做得到我就做得到

夏威夷野火55死！屍體海上漂「千人失蹤」　州長：建州以來最慘

過境美國在即　賴清德將登彭博商業周刊封面人物

人妻中獎「7張發票」被婆婆拿走　老公還勸別執著：那不是正財

打臉蓋兒加朵回歸《神力女超人》說法！　外媒曝：根本還沒定案

送牠到最後！新北中元山海動物聯合祈福法會　為寵物超渡祈福

速成知識型網紅從佛羅多變咕嚕　懶人包讓人成社會底層

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

生活熱門新聞

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！妻喊壓力大

男友2年前求助感情問題　現況曝光

北部女感染食腦變形蟲亡！親水設施停業消毒

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

女網紅在月台換衣挨轟！她發慘照喊冤了

一句話證明去過台灣！陸客秒回「7字」：從沒聽過

LINE「隱藏1功能驚呆」　一票人喊超愛！

12星座最新一周運勢！摩羯桃花開

帶爸媽遊日本自由行比較好？網：自找麻煩

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

北捷尖峰時段「調降至23度」　通勤族反應曝

更多熱門

相關新聞

自助餐見1配菜...饕客讚爆：試過愛上

自助餐見1配菜...饕客讚爆：試過愛上

便當店是外食族正餐首選，不僅能自選配菜，份量也足夠可以吃得飽。一名網友表示，剛去買晚餐的他，發現自助餐其中有一道是「炸皮蛋」，「那個整顆皮蛋下去炸，當一樣配菜是什麼意思？那種東西能吃嗎？」文章發布後，隨即引發熱烈討論。

大學新鮮人吃Buffet享7折

大學新鮮人吃Buffet享7折

陸男染「E肝」狂吐　醫示警：燒烤族小心

陸男染「E肝」狂吐　醫示警：燒烤族小心

嫩妹患「東方美女病」險喪命！誘因竟是一頓燒烤

嫩妹患「東方美女病」險喪命！誘因竟是一頓燒烤

大媽吃到飽剩菜倒進鄰桌鍋裡　他取餐回來見多出一坨怒抓包

大媽吃到飽剩菜倒進鄰桌鍋裡　他取餐回來見多出一坨怒抓包

關鍵字：

吃到飽燒烤自助餐時限

讀者迴響

熱門新聞

獸父性侵19歲女兒！精液衛生紙成鐵證

台男泰國喝孟婆湯醒來在緬甸　返台已癱瘓

23歲重機騎士遭撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家

私密處不是粉色＝性經驗多？　醫揭真相

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！妻喊壓力大

真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」

快訊／S.H.E真的合體開唱了！　「隔4年突攻蛋」全場激動爆哭

男友2年前求助感情問題　現況曝光

啦啦隊女神「身體出狀況」臨陣缺席

夏威夷天堂島煉獄！民眾逃生被迫棄屍

即／大立光遭檢調搜索！3人被帶回

開國道突暴雨「可打雙黃燈」？交通部答案曝

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

薔薔旅居加拿大「閣樓傳詭異腳步聲」　撞鬼實錄公開

更多

最夯影音

更多
阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉
男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

女研究生與網友相約遊高雄　他沒現身還傳血腥照恐嚇！

女研究生與網友相約遊高雄　他沒現身還傳血腥照恐嚇！

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

豪雨炸挪威！水壩「閘門失靈」洪水灌社區 房屋被沖走

豪雨炸挪威！水壩「閘門失靈」洪水灌社區 房屋被沖走

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面