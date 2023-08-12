一堆吃到飽餐廳限時90分鐘　他怨「吃飯像趕車」爆全場共鳴

▲台灣有許多吃到飽餐廳，不過愈來愈多餐廳只限90分鐘用餐。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台灣有許多吃到飽餐廳，隨著餐點類型的不同，也有不一樣的用餐時限。不過，一名網友近日控訴，許多吃到飽餐廳只給90分鐘用餐，導致「吃飯像趕火車一樣」，覺得壓力相當大，貼文曝光後引發討論，也釣出了許多有同樣想法的人。

這名網友在PTT表示，每次看到這種限時90分鐘的吃到飽餐廳，只要不是自助式用餐，他都會直接忽略，如果時間不到2個小時，吃飯就會像準備趕火車一樣，壓力相當大。

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網友對此感到不解，明明90分鐘用餐時間相當短促，卻似乎有人覺得相當足夠，「不然餐廳怎麼敢這麼規定」，因此也希望徵詢大家的意見，限時90分鐘吃到飽是否足夠。

▲對於90分鐘用餐是否足夠，不少人給出了否定的答案。（示意圖／免費圖庫Pexels）



貼文引發討論後，不少人深有同感，「90分上菜速度慢一點就吃不飽了」、「90分鐘不會想去，不想花錢吃那麼趕，自虐」、「90分鐘非常非常短，去一次就不去了」、「1個人吃過90分鐘的燒烤，跟打仗一樣，邊烤邊想邊點邊翻面邊吃，邊拿調味料、飲料，連上廁所時間都沒有。」

不過，也有人認為，對於年輕人而言，90分鐘確實太少，但等到有了一定的年齡，這種吃飯時間就十分剛好，只是有年紀以後，通常也不會再光顧吃到飽餐廳。