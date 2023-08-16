男生打字用啥符號是地雷？妹子曝「1打法」秒被惹怒：直接冷掉

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

每個人打字的習慣都不一樣，你會加上表情符號嗎？一名網友就指出，有些女生打字喜歡純文字，對於男生用的符號很反感，但平時可能不會說出來，因此想要調查一下，女生會被哪些標點符號惹怒？文章曝光後隨即掀起熱議，其中一種打字方法被最多人厭惡。

原PO在Dcard發文發文，「男生跟女生線上聊天時，打字有沒有什麼符號，會惹火女生或被翻白眼的？」也列舉了3個符號，像是「～」、「…」或是emoji。

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他也指出，有些人只喜歡用純文字交談，但女生在這方面即使心中不喜歡，也不會說出來，只會在心裡默默扣分，所以才想問有沒有什麼符號是女生心中的地雷？

文章曝光後，網友紛紛列出自己心中的地雷，「wwwwwwwww太長，www是極限」、「@@」、「顏文字男其實都會小反感」、「==沒有空格不能忍」、「最討厭 ～」、「超討厭…到底是在點什麼」、「我個人覺得波浪不行，給人一種很輕浮的感覺」、「0.0不喜歡這個」、「我覺得都可以啦，但不要每句都…或= =，會覺得到底是在不爽什麼，不爽不要聊啊」。

▲網友最討厭的符號。（圖／翻攝自Dcard）



其中最多人指出的是括號後面加字，有超過上千人按愛心，「（歪頭燦笑 （茶」、「哈哈哈哈哈哈哈好好笑，有文字畫面www（摸（抱」、「我也是馬上想到這個」、「wwwww（燦笑旋轉倒立嘔吐」、「（扶額 （摸頭」、「看到都直接不想聊，大翻白眼」、「我之前也遇過一個，看到直接冷掉，還以為只有我這樣」。

emoji中最多人厭惡的則是鬼臉，「看到鬼臉直接白眼翻地球7圈半」、「男生傳這個是什麼意思，每次看都覺得好北爛」、「鬼臉這個看起來超弱智」、「發現真的很多男生愛用鬼臉」、「舌頭系列的都很解」。

也有人認為，「我覺得打錯字比較煩，偶爾錯一兩個就算了，如果每幾句就錯一個，我會懷疑他的教育程度」、「一直哈哈，超討厭」、「我個人看到半形標點符號全部軟掉」、「符號我沒什麼意見，愛打『呵呵』的我比較反感，再帥都不行」、「不喜歡特別用女字部的『妳』， 感覺超油」、「注音文」。