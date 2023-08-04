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連屍體都能殺人！烏俄前線「掃雷直擊」　每日折損1工兵

▲▼烏克蘭軍隊的工兵正在基輔附近的伊爾平（Irpin）拆除地雷。（圖／達志影像／美聯社）

▲2022年4月，烏軍工兵在基輔附近的伊爾平（Irpin）拆除地雷。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

路透社4日以「在烏克蘭佈滿地雷的前線，甚至連屍體都能殺人」撰文，直擊烏克蘭工兵掃雷現場。47歲工兵弗拉基米爾（Volodymyr）坦言，這份工作非常危險，不論是一整個旅推進，或者只派幾人出任務，都是他們負責衝鋒陷陣、排除危險，「我們每天失去一名工兵，非死即傷。」

路透社寫道，烏克蘭數百英里前線被俄軍埋下大量地雷，被基輔指揮官指為反攻遲緩的主因。負責掃雷的工兵每天冒著死亡風險，試圖讓現場變得更加安全，首先是為了協助同袍推進，最終目標則是讓平民放心回家。

▲▼ 烏克蘭陸軍第128旅的工兵在頓內茨克地區受訓。（圖／路透）

▲工兵負責先行掃雷，被視為全國最危險的工作之一。（圖／路透）

弗拉基米爾回憶，他們有次在俄軍廢棄陣地發現3、4具遺體，但一看就覺得不對勁，「如果發生爆炸，他們會被拋往不同方向。但在這裡，一個人躺在另一人身上。」他們沒有觸碰遺體，而是使用掃雷設備「小貓」（kitten），果然看見下方埋藏的蘇聯時期反步兵地雷。「小貓」是一種可折疊鋼製鉤子，名稱源於它像貓爪一樣可收縮的鉗子。

弗拉基米爾表示，俄軍會使用任何東西布置地雷，包括玩具、敞開的門、箱子和板條箱，甚至陣亡俄兵的身體，「他們知道，我們的醫護疏散小組會把傷亡者抬起來，然後在下面發現這些爆炸物。這對我們來說是非常危險的。」

野戰醫院的麻醉師奧列克桑德爾（Oleksandr）表示，反攻6月開始後，地雷在第一個月內造成巨大傷亡，儘管指揮官被迫放慢推進速度，抵達醫院的傷患人數也顯著減少，工兵仍會失去性命。

▲▼ 烏克蘭陸軍第128旅的工兵在頓內茨克地區受訓。（圖／路透）

▲蜘蛛靴避免工兵直接被觸發的地雷炸傷。

不過，烏克蘭也正在研發新掃雷設備，希望能讓工兵更安全。除了「小貓」之外還有「蜘蛛靴」，使用4根金屬支架，把工兵雙腳抬離地面，萬一不慎觸發地雷，也不會緊貼著身體部位爆開。這是葉菲門科（Ihor Iefymenko）於哈爾科夫的工廠製造，他在一名親戚被蝴蝶雷炸斷腳趾後，向當局提出這個想法，並根據加拿大的原型設備改良而成。

不過，前線醫師奧列克桑德爾（Oleksandr）認為，危險不會很快結束，「考慮到地雷密度，工兵人數肯定不夠，甚至在戰爭結束後，工兵也將是主要職業之一。」他坦言，很希望有天醒來發現一切都是惡夢，「但這就是現實」。

▲▼2023年4月，烏克蘭工兵在哈爾科夫的排雷場收集砲彈、手榴彈等裝置殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年4月，烏克蘭工兵在哈爾科夫的排雷場收集砲彈、手榴彈等裝置殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

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