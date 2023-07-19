年輕人都用新注音「這輸入法還有人在學？」　一票人點頭：速度超神

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

你打字都用什麼輸入法呢？一名網友指出，最近多數年輕人打字都是用新注音輸入法，似乎已經越來越少人使用倉頡輸入法，好奇是否還有人在學？文章曝光後，釣出許多使用倉頡輸入法的網友，大讚「打字速度超神」、「錯字變很少欸」，也有不少人分享自己使用的輸入法。

原PO在臉書「爆廢1公社」發問，「現在還有人學這個嗎？」原來是因為他觀察現在的年輕人，大多數人學打字都是學新注音，因此他很好奇，是否還有人打字是學倉頡輸入法？

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文章曝光後，隨即釣出不少倉頡輸入法的愛用者，「我是一直都用倉頡的，很方便很好用喔，倉頡+1」、「我使用倉頡，我覺得用倉頡比較不會有錯別字（因為要先知道是那個字，才拆得出來）」、「我電腦打倉頡，手機用注音，倉頡速度遠遠屌打注音」、「以前會流行是因為能精確的打出你要的字，比起注音輸入法打完還需要選擇正確的字，確實比較快」、「習慣用倉頡，用注音會找半天」、「倉頡+1，注音太爛了，倉頡比較不會忘記字怎麼寫」。

還有網友透露，自己使用的不是新注音輸入法，也不是倉頡輸入法，「我用ㄅ半（舊注音輸入法）…高職學嘸蝦米，但都差不多忘光了」、「我用大易輸入法欸」、「我都是用嘸蝦米」、「行列輸入法也很少見了」、「曾經自學，學不會，後來學校教嘸蝦米，現在都用嘸蝦米了」。

「倉頡輸入法」由有「中文電腦之父」美譽的朱邦復先生於1976年創製，初期只有正體中文版，原名「形意檢字法」。由於朱邦復發明此輸入法時，正值他為三軍大學發展中文通訊系統之際，時任三軍大學校長的蔣緯國為紀念上古時期倉頡造字的精神，因此1978年將此輸入法改名為「倉頡輸入法」，目前在中文電腦系統中相當普及。