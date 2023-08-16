李尚福出席莫斯科安全會議：統一是歷史大勢，「以台制華」必將失敗

▲大陸國務委員兼國防部長李尚福出席莫斯科國際安全會議。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員、國防部長李尚福14日前往俄羅斯出席第十一屆莫斯科國際安全會議，會後還將首次訪問白俄羅斯。談及台海議題，李尚福強調，「台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，中國統一是歷史大勢，在台灣問題上玩火、妄圖以台制華必將以失敗告終。」

《央廣網》報導，會議期間，李尚福與俄國防部長紹伊古舉行會談，就兩國兩軍關係、兩軍合作問題交換意見，還與伊朗、沙特（沙烏地阿拉伯）、哈薩克斯坦、越南等國防務部門和軍隊領導舉行雙邊會見。

一年舉辦一次的莫斯科國際安全會議於2012年首次舉行，本屆會議並未邀請西方國家參加。李尚福在發言時提到，中國軍隊是維護世界和平的堅定力量，「願與各國軍隊持續加強軍事安全戰略互信和各專業領域務實合作，共建安全合作平台，為維護全球安全作出新的更大貢獻。」

對於烏俄衝突，李尚福指出，「中國政府將推動和談，解決包括烏克蘭危機在內的眾多衝突和國際問題。」

華東師範大學俄羅斯研究中心助理研究員崔珩表示，中俄兩軍頻繁合作、高層密切交往體現出兩國之間的高度戰略互信，「與俄羅斯合作就是反對西方的邏輯顯然不正確，這反映出西方一貫的逼迫他國選邊站的霸道思維。」