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大陸發現找出「美軍核潛艦」的方法　千里外搜索尾跡空泡電磁訊號

▲▼美國維吉尼亞級核動力潛艦（Virginia-class submarine）北達科他號（USS North Dakota）。（圖／路透）

▲大陸論文指出，發現找出「美軍核潛艦」的方法。圖為美軍維吉尼亞級潛艦北達科他號（USS North Dakota）。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

中國科學院「福建物質結構研究所」發布的最新研究論文顯示，發現一種新的「潛艦的探測和跟蹤」方案。主要是通過接收潛艦高速航行時的「尾跡空泡」所產生的電磁信號，在數千公里外搜索追蹤潛艇。

根據陸媒《觀察者網》報導，題為《自然空化下潛艇感應電磁信號的演化》的論文發佈於《中國艦船研究》，內容顯示，使用現有的科技，即可檢測到潛艦。

當物體在液體中前行時，會在後面產生低壓力地帶，因為液體需要「填補」這一物體前行時留下來的空間。

如果物體行駛速度足夠快，後面的水壓將短暫低於飽和蒸氣壓，導致水中溶解的氣體蒸發出來，形成細微的空泡。

論文指出，對於潛艦來說，這些空泡隨著潛艦的前進，會在周圍的海水產生複雜的紊流，從而產生電場和磁場，其訊號可能比先進磁異常偵測器的靈敏度強3到6個數量級，「均在目前最先進的儀器測量範圍之內」。

由於產生的電場和磁場頻率極低，介於34至50赫茲之間，屬於極長波的無線電頻率，可以被地球上空的電離層反射回地面，或能被數千公里外的儀器檢測到，透過分析磁場的強度和方向，就可以判定潛艦的位置、也可辨別其動向。

研究人員指出，這並不意味著檢測儀器是「百發百中」的，相關訊號也可能由其他人類或自然行為產生，而如果潛艦刻意保持低速前進，避免空泡的產生，那麼很難用這種方式檢測到。

論文作者強調，不論用什麼樣的現有技術或材質，高速前進的潛艦都無法避免空泡的產生。

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