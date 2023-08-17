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突被點召！他一查傻了「1天能幹嘛」　全場炸鍋：小心回不來

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場,義務役。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部自2022年開始試行的14天新制教召。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

為維持國軍後備軍力，不少人收到「14天最硬教召令」！不過一名網友反而是接到「點召」電話，實際上系統確認後，讓原PO驚呼「就一天而已...點召是幹嘛的？」文章曝光後，引來一票網友笑虧「最爽的召，一天來回」、「確定你人還在不在」、「叫你準備備戰了，小心回不來」。

一名男網友在臉書《爆廢1公社》表示，最近收到點召的電話，而他上網查看時間與地點，是今年11月16日，要到高雄坪頂營區報到。有別於他人要進行「14天史上最硬教召」，讓原PO不禁納悶「就一天而已...請問點召是幹嘛的？」

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▲▼ 。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲原PO收到點召令。（圖／翻攝爆廢1公社）

文章曝光後，底下網友歪樓笑回，「最近雨比較大，草長比較快，缺人手拔草」、「進去發發名片拓展人脈」、「確認打仗時徵召的到你」、「一天臨演」、「最爽的召，一天來回」、「國家確定你還有呼吸吧」、「叫你準備備戰了，小心回不來」、「點召就是確定你人還在不在」。

有網友分享點召經歷，「我是上午報到之後開始上室內課一小時，然後去室外學習鋪設戰機臨時跑道，中午吃完飯午休後，開始上CPR急救課程，上完課就領薪餉解招」、「小弟點召兩次，都是上一些消防救護相關課程」、「我被點召過3次，就報到領車資，上一些基本訓練課，不用拿槍，中午吃飯，看一些宣導影片，大概下午4點解召」。

▼網友熱議。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢1公社）

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