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大陸在「雷射武器」技術取得重大突破　能量光束將無限維持

▲▼美國國防情報局發布報告指出，中俄正研發雷射武器，計畫摧毀美國衛星。（示意圖／CFP）

▲大陸在「雷射武器」技術取得重大突破，預期可能用來攻擊美國的衛星。（示意圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

大陸科學雜誌《光學學報》刊文稱，大陸軍事科學家宣佈，在雷射（大陸稱激光）武器技術方面取得重大突破，已經開發出一種新的冷卻系統，可以讓高能雷射光器無限運行，而不會產生任何餘熱。

根據《南華早報》報導，湖南省長沙市國防科技大學的科學家介紹，這種新的冷卻系統，完全消除了高能雷射光器在運行過程中產生的有害熱量，這個問題一直是雷射武器發展的主要技術挑戰。

有了這項新技術，武器產生的雷射光束，可以無限期釋放能量，光束不會出現任何中斷或性能下降。

《南華早報》報導稱，雷射武器是「全世界武裝部隊夢寐以求的武器」，因為它們能夠「以光速進行攻擊」，且不需要昂貴的彈藥。

雷射是透過受激發射（Stimulated emission）產生高能量光束，受激發射則是藉由氣體或晶體介質中的原子或分子，激發到更高的能量狀態而實現的，回到基態後，這些原子或分子發出光子，用於產生雷射光束。

報導補充稱，中國可利用雷射武器使無人機、飛彈和飛機失效。此外，一些軍事科學家推測，大陸計劃用它來對付太空衛星，例如馬斯克的星鏈衛星。

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