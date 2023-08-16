北韓時隔一個月才公布「逃兵金恩」調查結果　美國防部：無法接受

▲駐韓美軍23歲士兵金恩7月18日從板門店越過軍事分界線、潛入北韓。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

駐韓美軍二等兵金恩（Travis King）曾於7月18日混入板門店「共同警備區域」（JSA）導覽團，最後趁隙潛入北韓（朝鮮），儘管美國透過外交管道連繫北韓，卻遭平壤當局無視。時隔近一個月，北韓官媒首次對外發表調查結果，表示金恩對美國充滿種族歧視的社會感到幻滅。對此，美國國防部回應，北韓所公佈消息無法證實。

北韓對外官媒《朝中社》今（16）日上午透過報導發佈美軍二等兵金恩的「中間調查結果」，坦承金恩確實非法潛入北韓境內，「金恩在軍事分界線上的朝美軍方接洽室和警備休憩室之間，故意侵入我側區域，被執勤中的朝鮮人民軍軍人逮捕。根據該機關調查結果，金恩坦承非法侵入我共和國（北韓）的事實。」

該則報導描述金恩非法越境的原因，「（金恩）向我方自首表示，他對在美軍軍營內所承受的非人道虐待、種族歧視抱持反感態度，因此決心奔向朝鮮民主主義人民共和國（北韓）。同時，金恩對美國社會內的種種不平等感到幻滅，因此透露出奔逃至我國（北韓）或其他第三國的意識。」

根據英媒《路透社》，美國對於北韓時隔近一個月所發表的調查結果抱持懷疑態度。美國國防部發言人於當地時間15日表示，「關於北韓在調查結果中指出，駐韓美軍二等兵金恩透露投誠意願，對此我方認為該調查結果無法獲得證實，因此我方（美國）將聚焦在如何安全地將金恩帶回美國。」

美國國防部強調，「目前國防部的優先事項，是將二等兵金恩帶回家。為此，我們正動用所有可用的溝通管道」。

▲駐韓美軍二等兵金恩7月18日混入板門店導覽團。（圖／路透）

根據南韓《韓聯社》分析，北韓時隔一個月才發佈二等兵金恩的調查結果，可能是想藉此拖延談判時間、增加籌碼，讓自己掌握此事件的主導權，並向美國強調北韓才是掌握主導權的一方，而北韓調查結果刻意強調美國境內的種族歧視、社會不平等等議題，更是想利用金恩來達到批判美國人權議題的目的。

南韓北韓大學院校長梁茂進認為，「北韓只公開調查結果的一部份，卻沒有結論。這是北韓想強調，自己掌握解決問題的鑰匙，藉此期盼能要求美方做出聰明的選擇。」

《韓聯社》指出，美國長年以來將北韓境內人權議題送交聯合國安理會處置，此舉引發平壤當局強烈批判。北韓外務省負責掌管國際機構事務的副相金善卿（김선경，音譯）於15日發表談話，「若聯合國安理會要正視某國『人權問題』，那麼首先要被咎責的，應該是社會充滿各種積弊惡習、貪污腐敗、反人民的邪惡帝國，美國。」