女被恐怖男友狂砍16刀　倒血泊見到死去親友被「鬼魂伸手救命」

▲女子自爆垂死時的奇妙體驗。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

美國科羅拉多州25歲女子艾希莉(Eilish Poe)近來在Podcast節目透露,她2020年在科林斯堡(Fort Collins)家中被前男友克羅斯利(Jonathan Crossley)攻擊狂砍16刀,垂死之際突然看到3個鬼魂,靠著鬼魂幫忙才能順利拿到電話報案,靈異體驗也為她的生活帶來改變。

居住在科林斯堡的艾希莉表示,她因為拒絕前男友克羅斯利求婚,2020年11月4日在家中突然遭到對方攻擊,「我試著和他保持距離,但是他不願意離開,還留了一堆訊息給我,不斷強調他很愛我,絕對不會讓我離開他,真的很可怕」。

事發當天,克羅斯利攜帶武器躲藏在艾希莉家中狹小空間長達26小時,一看到艾希莉出現立刻撲上去攻擊,導致她頸部、手臂、全身被狂砍16刀,攻擊完後便離開現場,留下她倒在血泊中。

