女被恐怖男友狂砍16刀　倒血泊見到死去親友被「鬼魂伸手救命」





▲女子自爆垂死時的奇妙體驗。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州25歲女子艾希莉(Eilish Poe)近來在Podcast節目透露，她2020年在科林斯堡(Fort Collins)家中被前男友克羅斯利(Jonathan Crossley)攻擊狂砍16刀，垂死之際突然看到3個鬼魂，靠著鬼魂幫忙才能順利拿到電話報案，靈異體驗也為她的生活帶來改變。

居住在科林斯堡的艾希莉表示，她因為拒絕前男友克羅斯利求婚，2020年11月4日在家中突然遭到對方攻擊，「我試著和他保持距離，但是他不願意離開，還留了一堆訊息給我，不斷強調他很愛我，絕對不會讓我離開他，真的很可怕」。

事發當天，克羅斯利攜帶武器躲藏在艾希莉家中狹小空間長達26小時，一看到艾希莉出現立刻撲上去攻擊，導致她頸部、手臂、全身被狂砍16刀，攻擊完後便離開現場，留下她倒在血泊中。

→ https://t.co/gFtY2bRg5s Colorado teacher Eilish Poe, 25, claims she sees GHOSTS after miraculously surviving vicious stabbing by ex-boyfriend who hid in a crawl space at her house for 26 hours before attack ~ #USA #News https://t.co/fOyuYzlKG0 — Follow @JodyField (@JodyField) August 13, 2023

艾希莉表示，她試圖想去拿電話但是無法，奄奄一息時突然看到2014年死去祖母珍妮(Jeanie)的幻影，「她沒有對我揮手或做任何事，只是站在那裡微笑看著我」，後來又看到2020年2月去世的好友薇琪(Vicky)也站在那裡看著她。

艾希莉表示，再次看到已經離世的親友讓她覺得十分悲傷，奇怪的是，她還看到一名叫做伯克特(Alyssa Burkett)的女子，與她同樣來自德州家鄉的柏克特，2020年10月在德州被前男友當街刺殺，正當她覺得有點緊張時，伯克特的鬼魂突然靠近拉起她，後來3個鬼魂便消失，她立即撥打電話求救。

艾希莉後來順利獲救，警方調查發現，克羅斯利犯案後跑去跳下懸崖身亡。事隔多年艾希莉表示，對於她的奇妙經驗，許多人都認為那是她大腦產生的幻覺，但她強調感受到的畫面非常真實，而且後來也變得能夠通靈，時常能在街上看到「鬼影人」，「我想可能因為我差一點就喪命，不小心穿越了陰陽之間，所以我才能看到他們」。