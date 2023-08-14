麥當勞連5客點「薯條不加鹽」他傻眼　內行網笑：我看你是不懂喔

▲人渣文本發現連續5個客人點「薯條不加鹽」，意外引發網友的討論。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

在麥當勞點一份套餐搭配薯條，堪稱是許多人心目中的經典基本款，如果沒有特殊需求，一般提供的都是有加鹽的薯條。不過筆名「人渣文本」的學者周偉航在麥當勞點餐時發現，一連5個客人點「薯條不加鹽」，讓他覺得「他們的人生是不是出了問題」。不過也有內行網友點出原因，並且揶揄周偉航「我看你是不懂喔」。

周偉航14日在臉書發文表示，「剛剛去買麥當勞，前面的上班族一連五個人都是薯條不加鹽。他們的人生是不是出了問題？」

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▲有內行網友指出，點「薯條不加鹽」才能夠吃到現炸的。（圖／達志影像／美聯社）



網友回應表示，「不加鹽才有現炸」、「薯條加鹽跟本就是在吃鹽巴」、「已經夠鹹了，不加鹽現炸剛剛好」、「不加鹽才是行家，現炸的比較好吃」、「其實不加鹽就已經略有鹹味了，而且還可以現炸，沒有什麼比現炸的薯條好吃了」、「不加鹽可以獲得剛出爐的薯條，我看你是不懂喔」。

周偉航被揶揄，「我看你是不懂喔」也逗趣回應表示，「不加鹽就是樹根而已，吃現炸的樹根幹嘛？」