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麥當勞「超殺優惠券」爽吃35天！　大薯加1元多1件、蜂蜜奶茶買1送1

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞夏季超殺優惠券來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們快收！人氣速食品牌「麥當勞」祭出最新「夏季優惠券」了，整張券一口氣網羅38種優惠、狂省2843元，不僅有大薯、雞塊直接爽吃「加1元多1件」，還有「5大飲品買1送1」等好康，誠意十足，且不限使用次數，8月16日起限時35天開吃。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲4塊雞塊加1元多吃1件。

麥當勞「夏季優惠券」終於來了，一共祭出7大系列、38種優惠選擇，其中，必搶大薯、4塊麥克雞塊及薯餅通通可享「加1元多1件」，而可樂、美式、那堤、蜂蜜奶茶、蜂蜜紅茶等則能爽喝「買1送1」，除外還有「超爽大餐101元起」，平均下殺6折優惠，及「雙人共享209元起」、「大麥克雙享249元起」、「雙人早餐149元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」等好康，通通不能放過。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲優惠券一共有38種優惠選擇等吃。

麥當勞夏季優惠券於8月16日起至9月19日限時開跑，且不限使用次數，消費者只要於門市櫃台或得來速窗口出示優惠券，或報代碼購買餐點即可享有優惠，數量有限、售完為止。

▲▼必勝客四小福比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客6口味大披薩限時下殺199元吃。

另，必勝客也祭出「外帶單點6款13吋大比薩199元吃」超殺優惠，優惠口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、黃金咖哩海鮮、日式照燒雞及羅勒青蔬，並加碼開放免費升級成薄脆餅皮，即日起至8月25日平日限定開吃，提醒台北信陽店不適用此優惠。

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