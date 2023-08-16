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起火瞬間！毛伊島樹林「炸出亮光」下秒燒起來　疑為災難火源

▲▼毛伊鳥類保護中心（MBCC）監視器疑似拍到第一場火勢起火瞬間。（圖／翻攝Instagram@hawaiidlnr）

▲毛伊鳥類保護中心（MBCC）監視器疑似拍到起火瞬間。（圖／翻攝Instagram@hawaiidlnr，下同。）

記者吳美依／綜合報導

夏威夷野火已釀101死，最新披露影像及數據顯示，夏威夷電力公司（Hawaiian Electric）的電線可能引發毛伊島第一場火勢。根據監視器畫面，7日晚間10時47分左右，樹林裡突然出現一道強烈閃光，甚至造成短暫斷電，未料等到恢復供電後，現場已經燃起熊熊火焰。

毛伊鳥類保護中心（MBCC）位於該島西部的馬卡沃（Makawao），也是上周第一場火災的發生地點。高級研究協調員普里布爾（Jennifer Pribble）認為，「這是一棵樹倒在電線上的時候。電力斷掉，我們的發電機啟動後，監視器重新上線，然後森林就著火了。」

▲▼毛伊鳥類保護中心（MBCC）監視器疑似拍到第一場火勢起火瞬間。（圖／翻攝Instagram@hawaiidlnr）

▲遠方的亮光來源處已經開始著火。

同一時刻，全美電網監測公司Whisker Labs的感應器竟記錄到，夏威夷電力公司電網於馬卡沃發生重大事故。根據該公司專家說法，影片中的亮光可能是「電弧閃光」（Arc Flash），發生在電線故障並透過火花釋出能量的時候，例如被撞倒、與植物或其他線路接觸等。

《華盛頓郵報》報導，這是第一次有影像紀錄的電力故障，與數據證據產生直接相關性，並且證實夏威夷電力公司的電力系統出現重大問題。

Whisker Labs創辦人兼首席執行長馬歇爾（Bob Marshall）認為，「這是一個基於真實數據的有力證據，公共電網故障可能是毛伊島多起野火的起火點。」他比較過去數月及事發當時的數據後指出，「電網上有數十個重大故障，任何一個都可能成為火災起火點」，而真正的問題是，電力公司對此有多少了解，以及曾經採取哪些應對行動。

夏威夷電力公司拒絕評論影片與數據，發言人派伊（Darren Pai）說，「我們目前的重點是支持緊急應對工作，為我們的客戶及社區重建電力，並且制定長期恢復計畫。我們知道人們對於起火原因有所臆測，我們與其他人都在努力釐清發生了什麼事。」

不過，《華盛頓郵報》根據採訪及網路評論報導，至少8位居民長期對夏威夷電力公司的老化設施表達擔憂，而毛伊島上多處樹木、灌木叢及草地飽受乾旱摧殘。住在毛伊鳥類保護中心附近的芮弗絲（Nina Rivers）說，她與鄰居向電力公司提供影片，表明有電線低垂在樹林間，過去也曾有電力設備引發火勢的情況，但總是很快就被撲滅。

此前還有報導指出，夏威夷電力公司未能重視警告，在風暴來臨之前切斷電源、避免引發野火，而加州等地區的公共基礎設施公司都會採取類似預防措施。

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