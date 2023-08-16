夏威夷野火近百死！拜登爽度假遭批　急滅火：將儘快去勘災

▲美國總統拜登鬆口，會儘快前往夏威夷勘災。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國夏威夷州毛伊島發生嚴重山火，至今已導致近百人死亡、上千人失聯多日。然而自上周以來，總統拜登卻一直未對國內的巨大災情發表其他評論，而他的沉默也招致共和黨的批判。拜登15日終於表示，他與第一夫人吉兒將會儘快前往夏威夷視察毛伊島災情。

根據《紐約時報》報導，拜登15日在威斯康辛州密爾瓦基郡一間風力發電廠發表演說時表示，「我和我的妻子吉兒將會儘快前往夏威夷。我一直在和州長談論這件事，但我不想要妨礙他。」

拜登自從上周宣布進入聯邦緊急狀態，並發表聲明向罹難者家屬表示哀悼後，未曾對毛伊島野火發表其他評論，而他的沉默也引發共和黨的批評。對此，白宮官員曾反擊道，拜登在飛往密爾瓦基的航班上已經與夏威夷州長格林（Josh Green）和聯邦緊急事務管理局局長克里斯偉爾（Deanne Criswell）通過電話。

▲▼夏威夷毛伊島野火。（圖／路透）



格林15日也公開感謝拜登稱，謝謝聯邦政府在毛伊島的危機中提供的全力支援。不過西毛伊島的災民卻直言，他們從政府那裡得到的救難幫助比志願者提供的協助還少。

包含克里斯偉爾在內的數百名聯邦緊急事務管理局人員已經在近日陸續抵達毛伊島。該單位負責人指出，截至14日下午，已經有3000多人向他們申請援助。

大量搜救隊帶著尋屍犬進入災區，並一一在被燒毀的汽車、房屋以及廢墟中尋找罹難者遺體，有些遺體更被燒得難以辨認。搜救團隊目前只搜索了三分之一的區域，未來預計死亡人數還會持續上升。

拜登強調，他希望在確保聯邦政府已經開始提供協助以前，他的訪問不會影響災後重建工作。