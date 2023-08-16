美日韓領袖峰會18日登場　強化安全經濟等合作

▲拜登、岸田文雄、尹錫悅18日將在大衛營會面。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

美國、日本與韓國領導人18日將齊聚大衛營，召開首場三國領袖單獨峰會。美國國務卿布林肯今天表示，峰會別具歷史性意義，有助三方強化安全、經濟等多領域合作。

美國總統拜登（Joe Biden）18日將於華府近郊大衛營（Camp David），與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅召開三方領袖峰會。峰會登場前，布林肯（Antony Blinken）今天上午率先與日本外務大臣林芳正、韓國外交部長朴振舉行視訊會議。

布林肯事後在國務院召開記者會表示，這場峰會別具歷史性意義，是繼2015年後首次有外國領袖造訪大衛營，也是美日韓首次單獨召開領袖峰會。

他說：「三位領袖將有機會討論並強化多項優先事項上合作，從實體安全、經濟安全，到人道協助、發展融資、全球衛生及新興科技等議題。」

布林肯指出，峰會召開之際，區域與全球正面臨地緣政治競爭考驗，包括氣候變遷、俄羅斯侵略烏克蘭、核武挑釁等。美日韓加強互動，有助印太區域實現自由、開放、繁榮、安全、具韌性與相互連結的願景。

面對媒體詢問峰會將著重於中國還是北韓挑戰，布林肯未正面回應。他表示，峰會不會被任何單一議題主宰，但安全確實是美日韓聯盟核心。

路透社14日曾引述美國高層官員透露，美日韓領導人峰會將發表聯合聲明，強調維持台灣海峽和平穩定的重要性，以及一連串科技和國防領域的聯合倡議。