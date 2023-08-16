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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德親揭跟「美國內政部長」互動細節　「她還伸手幫我喬徽章」

▲▼「副總統賴清德特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮」出席歡迎晚宴。（圖／總統府提供）

▲「副總統賴清德特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮」出席歡迎晚宴。（圖／總統府提供）

記者陶本和、呂晏慈／台北報導

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭，台北時間16日清晨與隨行記者團茶敘時，談到本次出席巴拉圭總統就職典禮上，跟美國內政部長哈德蘭（Deb Haaland）的互動時透露，他形容哈德蘭非常親切、非常關懷人的部長，在聊天過程中看到他的徽章歪了，還特別伸手幫忙調整。

賴清德本次出席巴拉圭總統就職典禮，與諸多國家元首、副元首同台，而美國方面則由內政部長哈德蘭（Deb Haaland）出席。賴清德在與隨行記者茶敘時，被問及兩人有近2分鐘左右的互動，雙方有談論了哪些話題？

賴清德形容哈德蘭非常親切，是非常關懷人的部長，他透露，哈德蘭還有幫忙他調整西裝上的徽章。他說，「我們在聊天，她看到我的徽章歪了，還伸手替我調整，她很客氣、很尊重人，很關懷的幫我喬徽章」。

本次一同出席就職典禮的他國元首與副元首，總計有9位，包括：西班牙國王菲利普六世（Felipe VI）、阿根廷總統費南德茲（Alberto Ángel Fernández）、巴西總統達席瓦爾（Luiz Inácio Lula da Silva）、烏拉圭總統路易斯·拉卡列·波烏（Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou stronzo）、玻利維亞總統盧喬·阿爾塞（Luis Alberto "Lucho" Arce Catacora）、智利總統加布列·博里奇（Gabriel Boric Font）；副元首等級部分，台灣則由賴清德代表，薩爾瓦多由副總統費利克斯•烏略亞出席，而厄瓜多由副總統阿爾弗雷多·博雷羅代表。

對此，賴清德說，大家都是在一個公開場合，自信、自在的交流，他也利用這個機會，介紹自己是來自中華民國台灣的副總統，台灣積極致力於印太的和平穩定，希望給國際社會帶來貢獻。

▼副總統賴清德出席巴拉圭總統就職典禮，與美國內政部長哈德蘭（Deb Haaland）握手互動。（圖／賴清德臉書）

▲▼副總統賴清德出席巴拉圭總統就職典禮，與諸多他國元首、副元首，以及政要互動。（圖／賴清德臉書）

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