快訊／食腦變形蟲採檢出爐！3處進出水口檢體陰性　另7處檢驗中

▲發生食腦變形蟲死亡個案，新北加強稽查泳池戲水場所。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

北部一名30多歲女性感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡，發病前曾兩度前往新北市某室內親水設施，衛生單位已進行水質與環境檢測。疾病管制署今（15）日公布初步檢驗結果，10處檢體有3處出爐，檢測陰性，其餘檢體還在檢驗中。

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▲北部某親水設施福氏內格里阿米巴原蟲採檢結果。（圖／疾管署提供）

疾病管制署9日晚間公布，北市一名30多歲女性感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎。疾管署防疫醫師林詠青今日說明，個案7月26日出現頭痛、頸部僵硬等症狀，就醫檢查後發現腦部有腦水腫，也有腦壓升高情形，臨床診斷腦膜腦炎，經過腦脊髓液檢驗發現有阿米巴原蟲，之前已經在8/1因為使用抗生素與其他藥物治療無改善，因為急性腦膜腦炎併發腦水腫、顱內高壓過世。

由於發病前曾經兩度前往新北市某室內親水設施，已經展開採檢調查以釐清感染來源。疾管署專家會議做出強化防治建議，其中一項要求針對7/21~8/9的曾經到該場域遊憩的民眾，以最後暴露日為準，進行健康關懷14天。

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）