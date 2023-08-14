COVID-19才平息　學者：7年內恐再現冠狀病毒威脅

▲冠狀病毒可能很快將捲土重來。（圖／CFP）

文／中央社記者陳婕翎台北13日電

COVID-19疫情歷經3年多，各地恢復正常生活，病毒威脅影響人類文明，人們或許剛從COVID-19衝擊走出來，但中研院院士吳仲義示警，未來7、8年內恐再現全新冠狀病毒疫情威脅。

台灣公共衛生促進協會今天舉行會員大會開幕演講，中央研究院院士吳仲義以生態演化觀點，談COVID-19（2019冠狀病毒疾病）帶給公衛醫療的啟示。

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吳仲義在講座一開始就提出，冠狀病毒在近20年以來造成了第3次威脅，從嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）到COVID-19。

吳仲義預估未來大約平均7、8年就會有1次大規模全新的冠狀病毒疫情，這個問題不能忽視。他說，即使人類非常幸運，COVID-19疫情不東山再起，但未來仍會有類似威脅，「以後冠狀病毒會非常麻煩，恐怕會是人類健康最大威脅之一」。

吳仲義表示，傳染病與人類文明演進密不可分，他引用「槍炮、病菌與鋼鐵：人類社會的命運」一書所提，人類彼此掠奪是群體免疫高的人群靠著傳染病的征服史，如西班牙征服位於現墨西哥的阿茲特克（Aztec）帝國靠的是天花，美國引進非洲黑奴種棉花是因為美國南方瘧疾等。

「如今，病毒擁有史無前例的演化優勢」，吳仲義解釋，在大型哺乳動物裡，人類有個特點，因為農業發產，人類生存環境密度非常高，高密度人群無疑是傳染病溫床，以同樣高密度生態環境的蝙蝠為例，牠們就是病毒溫床，再加上人類交通方便，人群移動頻繁，皆是有利病毒的條件。

面對與病毒之間史無前例的競爭，在COVID-19疫情趨緩之際，回顧防疫措施，檢討及精進將成未來人類與傳染病決戰關鍵。吳仲義說，逆來順受、單靠群體免疫，與病毒共存，像與病毒簽訂「不平等條約」，代價太高，所需時間長，估算人類與鼠疫70年對抗才達到平衡。

吳仲義表示，透過約束社會行為，如封城、社交距離、確診及接觸者隔離措施，截斷傳播鏈，確實是粗糙卻有用的方法，但最大缺點是大部分地區做不到，以COVID-19疫情為例，若全球各國2020年初願意「長痛不如短痛」，落實約束社會行為，疫情可在當年夏季結束，根本不會一拖就是3年。

吳仲義提及，很多人認為COVID-19疫苗問世出現轉機，「我對這個說法持保留態度」，最初期待這支疫苗像天花疫苗一樣，一勞永逸，但如今看來，即使每年接種2、3劑，感染人數也只下降5成。除了免疫複雜性，社會、經濟及政治等因素都影響疫苗，這是COVID-19疫情教會人們的課題。

吳仲義說，重視輕症感染者早期治療，清除病毒，是未來可考慮策略，初期輕症感染者病毒集中上呼吸道，大規模居家使用噴鼻劑等，抑制症狀，阻絕病毒飛沫傳播。面對7、8年後可能出現與現在完全不一樣的冠狀病毒，標靶不應設定於病毒，而是防止宿主細胞參與病毒複製。