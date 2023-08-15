今晚鬼門開！鬼月「招陰財大法」＋「防身秘法」一次看

▲今天深夜11時（農曆7月1日子時）鬼門開。（示意圖／Sergey Gricanov／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

今天深夜11時（農曆7月1日子時）鬼門開，清水孟國際塔羅小孟老師在粉專上分享「鬼月招陰財大法」與「防身秘法」，並指出今年鬼月沖交通事故，提醒大家務必要防身！

1.五鬼運財法：極陰月極陰日極陰時求陰財，所謂陰財就是樂透財，建議在8月15日晚上11：00後，拿取紅包袋裝5個硬幣，象徵5鬼運財，記得要拿著紅包袋再對著天空冥想鈔票掉落就能增加偏財運。

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2.鬼月屬陰月，熱水屬陽氣，多泡熱水澡能抵擋陰氣入侵，發財又健康。

3.若要去醫療院所，請先在口袋或包包放一包海鹽，離開後在回家的的路上將它丟掉，海鹽自身帶有淨化氣場的作用，因此會在你身上形成保護圈，當你有沾附到不好的能量時，會中和它所帶來的負面影響，小孟老師提醒，記得要丟在垃圾桶別破壞環境。

4.借陰發陰，準備一個碗，裡面放1元、5元、10元、50元，再倒入冰水，最後將碗裡的錢水倒在花盆裡或樹根上，這個方法是因為鬼月屬陰，所以「陰水」為「冰水」，將水倒在花盆、樹根上，象徵「借陰發陰」，借「陰水」補「陰財」，偏財運就能因此大發。

5.淨化家宅並生財，準備一個碗，裡面放入粗鹽、綠豆、紅豆，再加水，再拿到家門外潑灑，若住在小套房、公寓等，可以在家最大的門口外潑灑。這樣的方式，可以淨化、提升用錢智商，也有助於提升財運，讓財神爺進到家。

6.艾草，小孟老師建議大家，可以隨身配戴艾草，因為艾草日照多，陽氣充足能抵擋好兄弟，陽氣充足錢就來。