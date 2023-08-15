今晚鬼門開！22禁忌一次看　5星座、3生肖注意了

▲今晚鬼月開，許多人會拜拜求平安。圖為新竹都城隍廟。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天深夜11時（農曆7月1日子時）鬼門開，清水孟國際塔羅小孟老師分享鬼月22項禁忌，像夜晚不宜曬衣服、不宜說「死」字；另外，天蠍座、水瓶座、射手座、摩羯座、雙魚座容易撞鬼、卡到陰。而命理專家雨揚老師提醒，農曆7月生肖屬「猴、虎、豬」需注意。

►農曆7月22項禁忌：

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1、不宜游泳

相傳跳水死的好兄弟倘若有冤屈，會因為無法轉世輪迴而找替身，也就是俗稱的「抓交替」。

2、不宜看屋齡30年以上老房

相傳往生者會在鬼月回到以前居住過的住家徘徊，倘若八字較輕，容易沖煞感冒。

3、避免半夜到醫院

相傳往生者死前較多記憶在醫院，若後代家裡沒有供奉祖先，往生者回不了家就容易在醫院徘徊。

4、避免傍晚到廟旁走動

相傳眾多枉死的好兄弟，因為找不到地方申冤，就會找廟宇神明協助，於是廟宇周圍會有較多好兄弟，因此一般宮廟鬼月期間不辦事。

5、鬼月不可直呼「好兄弟」為「鬼」

6、鬼月夜晚不宜曬衣服

相傳好兄弟找不到地方去，會依附在潮溼的衣服裡。

▼鬼月夜晚不宜曬衣服。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



7、鬼月不宜持咒（念咒）

相傳鬼月持咒容易招來更多好兄弟聽經，倘若所持的是具有「驅邪功效咒語」，則容易傷害到好兄弟。

8、半夜不宜大吼大叫

如果鬼月大吼大叫，容易驚嚇到好兄弟，導致睡眠品質變差。

9、鬼月不宜隨意拍打前方人的肩膀

相傳鬼月拍打前方人的肩膀會嚇到人，導致前方人魂魄不穩，易招好兄弟入侵而失神。

10、鬼月晚上不宜吹口哨

吹口哨音頻趨近陰間頻率，比較容易召喚好兄弟。

11、鬼月半夜不宜點檀香或薰香

香氣裊裊會吸引好兄弟前來環繞。

12、鬼月切莫拜陰廟

鬼月的陰廟會顯得更陰，因此八字太輕者在鬼月拜陰廟容易撞鬼。

13、鬼月不宜在山間、空曠地拍照

近期相機畫素越來越清晰，容易在鬼月捕捉到好兄弟的影子。

14、鬼月不宜一直說「死」這個字，以免惹怒好兄弟

15、鬼月不宜玩試膽大會

喜歡冒險的年輕人喜愛在鬼月玩試膽大會、碟仙、筆仙等，當心請神容易送神難。

16、鬼月半夜時切莫撥打13個7或0，以免接通的是往生者

17、鬼月半夜看鬼片，當心好兄弟一起陪看

18、鬼月參加中元普渡切莫罵髒話

當心好兄弟在吃飯時不小心惹怒祂們，那就不好了。

▼中元普渡。（圖／資料照）



19、鬼月到旅館時記得放包艾草粉或鼠尾草，有助於一夜好眠

20、鬼月動刀，儘量選擇白天對身體較好

21、鬼月搬家入厝，儘量挑選正中午對運勢較好

22、鬼月娶親，儘量避免傍晚放鞭炮，以免夫妻失和

▼許多人農曆7月都會拜拜求平安。（圖／資料照）

►農曆7月5星座易撞鬼：

第五名：雙魚座

雙魚座的第六感非常強，感應能力超越一般人，加上個性愛湊熱鬧、愛趴趴走，在農曆7月容易招好兄弟上門，發生靈異事件的機率相當高。且雙魚座很敏感，只要有一點風吹草動，就會開始緊張，容易自己嚇自己。

提醒農曆7月建議乖乖過生活，平淡一點沒有不好，冒險的事情還是少做為妙。如有不舒服的地方，回到家可以使用粗鹽洗淨身體，幫助達到淨化效果，同時放鬆身心。

第四名：摩羯座

摩羯座天生靈性非常強，容易接收到好兄弟的頻率，因此在農曆7月與好兄弟「連線」機會很高。

建議半夜沒事不要亂跑，出入公共場所時，最好挑選人多且人氣旺盛的地方，不要去人煙稀少的地方。平時可多運動調整作息，讓自己早睡早起、養足精神，磁場自然好，自然能降低卡到陰的機率。

第三名：射手座

射手座愛好自由與冒險，很喜歡外出旅行或出國遊玩，不過他們神經大條，通常不太在乎鬼神禁忌，更不懂得保護自己，往往在外卡到一堆卻毫無自覺，等有感覺時，通常都已經被卡很久。

建議出門在外可準備艾草淨化磁場，若要出國，請了解當地民俗風情，謹慎挑選評價好的飯店，千萬不要貪小便宜選擇不知名民宿，才能躲過好兄弟來訪。

第二名：水瓶座

水瓶座天生是好奇寶寶，對新鮮事物很好奇，往往會做出一些脫序行為，堪稱怪咖的個性，常因愛玩而不經意得罪鬼神，被好兄弟惡整的機會很高。

提醒有時好奇心會殺死一隻貓，在鬼月還是要持有一顆敬畏的心，收斂一下愛玩的個性，才能避免好兄弟騷擾。

第一名：天蠍座

天蠍座的感應力很強，個性方面也容易神經兮兮，只要有冷風吹過，就會變得疑神疑鬼，加上本身的磁場也容易與好兄弟連結，因此天蠍座在農曆7月撞鬼、卡到陰的機率最高。

如果不想被髒東西跟著，切記深夜別在外遊蕩，也不要出入有危險的場所，尤其應避免前往溪邊或山林，建議有空可以去廟裡走走求平安。

►農曆7月需注意三生肖：

1、猴寶寶：心直口快，語出冒犯

2、虎寶寶：社交複雜，易遭影響

3、豬寶寶：信心低落，貶低自我