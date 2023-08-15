高虹安被判有罪機率高？　媒體人分析可能還有另一戰場

▲高虹安競選新竹市長勝選。（圖／記者陳凱力攝）

記者皮心瑀／台北報導

新竹市長高虹安擔任立委期間被告發涉詐領助理費，台北地檢署14日偵結，依違反《貪污治罪條例》起訴。資深媒體人黃揚明分析，今年12月25日高虹安將就職滿一年，接下來也有可能面對罷免，而從民眾黨的反應來看，應該是有評估過，高虹安判有罪機率滿高的。

黃揚明今在《大新聞大爆卦》說，作為民眾黨主席，柯文哲為何不是第一時間回應，因為她要先看完高虹安的說法，然後內部討論一下，後來看到民眾黨的黃珊珊打的是有罪但是另外一種罪，不是貪汙而是用詐欺，這就是辯護策略，這很重要。

黃揚明指出，因為貪汙有罪就要停職，但今年高虹安就職滿一年，接下來也有可能面對罷免，這是另外一個局，會比一審判決更快啟動。

黃揚明也提到，高虹安被起訴後，觀察各方反應，鴻海創辦人郭台銘最挺，柯文哲其次，再來是國民黨主席朱立倫，他們都是支持高虹安去捍衛清白，但像柯文哲並沒有針對行為評論，所以民眾黨應該是有評估過，判有罪機率滿高的。

黃揚明說，回到司法攻防，高虹安的助理都背叛她，對高虹安極度不利，因為都是跟她共事過的人所提供的資料，所以最後不是有罪無罪的抗辯，重點可能是款項的認定攻防。

針對遭起訴，高虹安稍早發布1800字聲明，怒斥過程中資訊卻不斷外洩，試圖操作輿論風向、形塑高虹安罪犯形象，完全違背偵查不公開原則，15日又再表示，檢察官指控她將零用金挪為私用絕非事實，並表示零用金制度並非她發明，乃依據行政主任過去任職立委李俊俋（現為勞動部政務次長）辦公室經驗，由其主動建議而來。