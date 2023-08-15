快訊／民進黨屏南立委出爐　「潘孟安核心幹部」參戰

▲民進黨2024大選提名策略小組今天開會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣第二選區（屏南）立委選舉情勢詭譎，原本被提名的民進黨參選人許展維退選，參選者只剩無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳1人，民進黨2024大選提名策略小組今（15日）開會火速達成共識，將提名曾與屏東縣前縣長潘孟安共事20餘年的屏東縣府民政處長徐富癸參選，明（16日）送交民進黨中執會同意通過徵召。

▲民進黨立委參選人徐富癸。（圖／民進黨提供）

潘孟安身兼總統參選人賴清德競選總幹事、大選提名策略小組召集人兩個重要職務，原本其力挺許展維轉戰立委，未料佈局出現變數，許涉短報政治獻金並違反《政府採購法》遭檢舉，訊後諭令20萬元交保，上月宣布退出立委選舉。

針對屏南立委選區懸缺，近期包括副縣長黃國榮、傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭、民政處長徐富癸、台灣基進黨籍的青年發展處長李雨蓁，都被地方點名是可能披掛上陣的人選，而大選提名策略小組今天下午第二度開會達成共識，將提名徐富癸出戰。

據轉述，會中談及民進黨立委莊瑞雄確實是最適合的人選，感謝各方過去這段時間努力幫忙，並努力到最後一刻；提名策略小組也找了屏東縣長周春米討論、交換意見，最後決定由徐富癸出戰，而包括周春米、提名策略小組成員均認為，徐富癸資歷完整，本身又是國立屏東教育大學教育行政所碩士，肯定他具有戰力，決定推薦；潘孟安會中特別感謝英系成員羅致政與正國會成員陳茂松協助協調，盼儘速定案後因應選戰。

徐富癸今年49歲，為屏東縣地方記者出身，在潘孟安擔任立委期間，徐富癸便是他的核心幹部之一，擔任地方服務處主任，近期潘孟安出版《紅色鋼鐵人》一書中，也節錄徐富癸的訪談過程，他回憶，自己在潘孟安身邊工作20餘年，在他眼中，潘是非常「惜情」的人。