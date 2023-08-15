川普4度被起訴！涉密謀推翻喬治亞州大選結果　限25日前主動到案

▲ 川普面臨第4項刑事指控。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普14日再添一項刑事指控，喬治亞州大陪審團指控他和18名同夥，密謀非法推翻2020年在該州選舉失利的結果，檢方要求他在25日以前主動到案。這是川普3月以來面臨的第4起刑事案件，也是本月第二起企圖干預選舉的指控。

綜合《美聯社》等外媒，喬治亞州大陪審團14日發布長達98頁的起訴書，列出19名被告及41項刑事指控，包括川普、前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、前私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）及伊斯特曼（John Eastman）等人，且所有被告都被控犯下敲詐勒索罪，這項指控通常用來針對有組織的犯罪集團，最高可處20年監禁。

起訴書指出，川普等被告拒絕接受他敗選的結果，知情且願意加入一項陰謀，非法改變選舉結果，使其對川普有利。

這起案件起因於2021年1月2日，當時川普在電話中要求喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），「找出1萬1780張選票」以扭轉他在該州以微幅差距落敗的選舉結果，但拉芬斯伯格拒絕照做，4天後就發生國會暴動。

起訴書列舉川普及同夥涉入的一連串罪行，包括向議員做出虛假陳述，聲稱選舉發生舞弊，還勸說州政府官員違反就職宣誓誓詞，推翻選舉結果。

提出指控的富爾頓郡地方檢察官威利斯（Fani Willis）深夜召開記者會，要求19名被告最晚在25日中午以前主動到案，否則將發出逮捕令，並預計在6個月內敲定審判日期，計畫集體審判。