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大陸 大陸焦點 特派現場

傳劉強東章澤天夫婦「移民美國」　京東：無中生有已報案

▲▼劉強東,章澤天。（圖／翻攝自微博）

▲京東創辦人兼主席劉強東和妻子章澤天。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

京東創辦人兼主席劉強東和妻子章澤天，近日被指「移民美國」、「在美國買下過億美金豪宅」等言論在互聯網平台上廣泛流傳，京東官方微博「京東發言人」回應，相關言論均是無中生有、蓄意捏造的虛假信息。

文章稱，「近日，有關劉強東章澤天夫婦『移民美國』、『在美國買下過億美金豪宅』等言論在互聯網平台上廣泛流傳。該等言論均是無中生有、蓄意捏造的虛假信息。」

文章表示，「部分自媒體未經核實，大量散布傳播上述謠言，甚至存在利用網路水軍大規模、有組織地蓄意進行造謠抹黑的情況，我們已據此向公安機關報案。特此嚴正聲明。」

北京金誠同達律師事務所高級合夥人周俊武也在同一時間段發布微博稱，受劉強東及章澤天委託，將針對劉強東夫婦「移民美國」、「在美國買下過億美金豪宅」的虛假言論進行律師聲明。

聲明強調，請包括媒體、個人用戶在內的網路用戶立即刪除相關不實言論並停止繼續發布、轉載，同時表示已授權保全相關證據，如相關方未按聲明要求及時刪除侵權內容，或存在其他網路用戶繼續發布、轉載上述虛假事實、使用侵權內容的，將採取包括民事、行政、刑事在內的一切法律措施，堅決追究其法律責任。

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京東劉強東章澤天

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