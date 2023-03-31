京東擬再分拆兩公司上市　劉強東將手握7家上市公司

▲京東擬再分拆兩公司上市，創始人劉強東將「手握」7家上市公司。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

阿里巴巴近日官宣組織架構調整為「1+6+n」，各業務集團「成熟一個」便可「上市一個」，引發了市場高度關注。3月30日晚，京東集團發布公告稱，擬分拆旗下京東產發、京東工業於香港聯交所主板獨立上市。公告稱，京東集團已向香港聯交所提交分拆建議，且香港聯交所已確認可進行擬議分拆。

據《中國證券報》報導，京東集團很早之前就採取了孵化旗下各業務獨立上市的模式。目前，除京東集團本身，京東物流、京東健康、達達集團都已經成功上市。2020年京東數科（原名京東金融，後更名為京東科技）也曾為登陸科創板而努力過，2022年底又傳出推進港股ipo的消息。

如今，京東集團又計劃分拆旗下京東產發、京東工業上市，若分拆上市順利完成，「京東系」上市公司將達到7家（包含德邦股份）。

公告介紹，截至目前，京東集團間接持有京東產發約74.96%的股權，間接持有京東工業約77.95%的股權。

公告介紹，京東產發於2012年1月19日在開曼群島註冊成立，是中國和亞洲領先、增長最快的現代化基礎設施開發及管理平台，主要包括物流園區、產業園區及其他。京東產發提供定制化、全面且智能的基礎設施解決方案，並將其客戶群拓展至第三方物流、電子商務、製造、零售等新經濟產業。

京東工業於2019年11月5日在開曼群島註冊成立，是領先的工業供應鏈技術與服務提供商。通過踐行變革性的、全鏈路的工業供應鏈數位化，京東工業幫助其客戶實現保供、降本及增效。

京東集團表示，擬議分拆完成後，公司將繼續間接持有京東產發、京東工業50%以上的股權，因此，京東產發、京東工業將仍為公司的子公司。

美股開盤後，京東一度漲逾8%。