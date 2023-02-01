京東創始人劉強東被指重返大陸工作　去年陪章澤天美國養胎

▲曝劉強東現身首都機場。（圖／翻攝自新浪科技）

記者鄭思楠／綜合報導

京東創辦人劉強東去年退任京東集團首席執行官後，此前被拍攝到在美國與妻子章澤天逛百貨公司，並宣布妻子再度懷孕。據大陸媒體1日引述網友報導稱，劉強東近日現身北京首都機場，重返中國大陸工作。

據《新浪科技》1日報導，近日，有網友爆料在首都機場看到劉強東。另據接近劉強東的人士表示，劉強東生子後就立即回中國大陸工作了。

資料顯示，劉強東和章澤天於2015年10月結婚，2016年3月女兒出生，如今已經7歲。

2022年9月，有網友稱，在國外偶遇劉強東、章澤天逛超市，章澤天的肚子已經高高隆起，顯然早就有了二胎。在美國期間，劉強東也與2018年性侵學生案件的女受害者達成和解。

▲有網友在國外偶遇劉強東、章澤天逛超市。（圖／翻攝自快科技）

報導稱，劉強東一直主導京東的發展。去年11月，劉強東曾召集所有高管，進行了一場近四小時的管理培訓會議。會上，劉強東動怒痛批部分高管，多次使用「騙子」一詞，並聲稱「拿PPT和假大空詞彙忽悠自己的人就是騙子」。

報導指出，就在不久前，劉強東還發內部全員信，強調要提升快遞小哥等基層員工的福利待遇，同時京東計劃未來十年投入數百億元（人民幣，下同），為員工提供購房無息貸款，並大幅擴充「員工子女救助基金」的規模。