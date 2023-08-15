義大利埃特納火山又噴發！　西西里島機場宣布：航班停飛

Europe’s most active volcano, Mount Etna in Italy, lights up the night sky with eruptions pic.twitter.com/aTUSshosD2 — Reuters (@Reuters) August 14, 2023

實習記者任庭儀／編譯

義大利埃特納火山（Mount Etna）是歐洲最活躍火山，距離上次噴發不到3個月，又於13日晚間噴發大量熔岩與火山灰，嚴重影響當地交通系統。西西里島東部卡塔尼亞（Catania）機場宣布航班停飛，但目前正值義大利旅遊高峰期，導致數萬遊客行程受到影響。

綜合《路透社》、《衛報》報導，雖然熔岩流在清晨前就停止流動，火山灰仍持續從另一個火山口噴湧而出。卡塔尼亞機場聲明表示，「由於埃特納火山噴發活動及火山灰的影響，航班將停飛至15日清晨6時」，目前已有數十個航班被迫改道或取消。

▲由於義大利埃特納火山噴發活動，卡塔尼亞機場宣布航班停飛。（圖／路透）



除此之外，卡塔尼亞市長特倫蒂諾（Enrico Trantino）宣布，由於街道被火山灰覆蓋，路面容易打滑，增加事故發生風險，因此未來48小時內禁止在市內騎摩托車和自行車，汽車時速則不得超過30公里。

高達3330公尺的埃特納火山是歐洲最高的活火山，在過去50萬年頻繁噴發，每年都會噴發幾次，向地中海島嶼上空噴射熔岩與火山灰，最近一次大規模噴發則是在1992年。