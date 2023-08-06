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年輕觀光客脫序推倒古蹟　義大利150年雕像「頭身分離」

▲▼德國遊客脫序擺拍推倒古蹟，義大利150年雕像「頭身分離」。（圖／翻攝自推特）

▲19世紀藝術家布蒂的作品「多米娜」雕像遭遊客破壞。（圖／翻攝自推特）

實習記者任庭儀／編譯

歐洲各地近日接連傳出古蹟遭破壞事件，這回是一群德國年輕遊客租用義大利一處別墅，毀壞了19世紀的珍貴雕像，已知雕像價值約20萬歐元（約新台幣700萬元）。然而這群人事後毫無悔意，還打算以200歐元（約新台幣7000元）賠錢了事，別墅經理憤而向警方舉報。

義大利共和報（La Repubblica）報導，別墅經理戈爾菲里尼（Bruno Golferini）控訴，一群年齡介於25至30歲間的17名德國人租用他的別墅，無視住房規定，造成別墅內價值不斐的古蹟頭身分離。

監視器畫面顯示，2人爬入噴泉內，抱住「多米娜」（Domina）雕像想拍照留念，旁邊的人拿著手機進行拍攝，這時另一名身著白色上衣的遊客用長棍戳了一下，導致正在擺拍的2人重心不穩向後倒，連帶雕像也倒地破裂。

@la.stampa Janis Danner, influencer tedesco, distrugge una statua di Butti nella villa affittata a Varese per le vacanze: danno da 100 mila euro #arte #vandali #influencer ♬ suono originale - la.stampa

戈爾菲里尼補充，這座雕像對他來說非常重要，是19世紀藝術家布蒂（Enrico Butti）留下的作品，已有150年左右的歷史，價值約20萬歐元（約新台幣700萬元），卻因遊客脫序的行為變得四分五裂，「我已經詢問過專家意見，幾乎沒有修復的可能性。」

更令人氣憤的是，這群年輕遊客事後毫無悔意，並稱雕像毫無價值，還想以200歐元（約新台幣7000元）賠錢了事，目中無人的態度讓戈爾菲里尼感到不悅，因此儘管整團遊客已經離開義大利，他仍向憲兵隊提出申訴，並表示已諮詢國際刑警組織，不會讓事情輕易落幕。

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