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地中海再傳「移民船難」41人失蹤　僅4生還者被義大利救援

▲▼義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa）附近海域，經常可以見到移民鐵殼船。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa）附近海域，經常可以見到移民鐵殼船。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

聯合國機構今天引述4名被帶到義大利拉姆培杜薩島的倖存者說法表示，地中海上週發生一起船難，船上的41名移民，包括3名孩童目前下落不明，恐怕凶多吉少。

法新社報導，聯合國難民、兒童與移民機構發布聯合聲明表示，遇難移民搭乘的鐵殼船從突尼西亞的斯法克斯港（Sfax）出發後，因遭逢惡劣天候，船隻在3日晚間到4日期間不幸翻覆。

路透社報導，義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa）公共檢察官韋拉（Salvatore Vella）向媒體證實，4名船難生還者告訴救援人員，船上總共有45人，其中包括3名孩童。

當地檢察官辦公室已就這起事件展開調查。

德國海上救援組織「海洋觀察」（Sea-Watch）表示，該組織的一架偵查機發現他們被一艘貨輪救起，然後轉送到義大利海岸防衛隊艦艇，之後在拉姆培杜薩島下船。

海洋觀察在聲明稿中表示：「他們說他們是（沉）船上少數有穿救生衣的人，船難後他們在海面上漂流，直到發現另外一艘無人的空船。」

韋拉表示，這些移民抵達拉姆培杜薩島時體力耗盡，且受到驚嚇，之後將接受警方訊問。他們可能已在海上漂流數日，不僅沒東西可吃，也滴水未進。

根據義國內政部資料，年初以來地中海的移民船隻明顯增加，約有9萬3750人透過海路抵達義大利。遠高於去年同期的4萬4950人。

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