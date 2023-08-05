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怕跳槽員工搶走客人！埃及老闆刺殺19歲青年　斬首肢解後棄屍海邊

▲▼埃及19歲少年馬哈茂德在義大利慘遭殺害後被分屍。（圖／翻攝自推特）

▲埃及19歲少年馬哈茂德在義大利慘遭殺害後被分屍。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

埃及19歲男子馬哈茂德（Mahmoud Sayed Abdullah）7月24日被發現陳屍在義大利一個海邊，而且頭和手都已不知所蹤。當局調查後發現，殺害並肢解馬哈茂德的居然是他的2名同鄉，而他們犯案的原因竟是因為害怕馬哈茂德會搶走他們的顧客。

綜合外媒報導，馬哈茂德在2019年隻身偷渡到義大利後，在熱那亞（Genoa）一家埃及人經營的理髮廳擔任美髮師。由於馬哈茂德的技術良好，因此深受不少顧客喜愛，經常點名要他幫忙做頭髮，不過馬哈茂德的老闆卻對他很苛刻，不僅開出極低的工資，還經常不讓馬哈茂德休息，因此這名少年決定要換個工作。

事發當晚，馬哈茂德提出自己想要離職，並計劃到競爭對手的理髮廳工作。不料，此舉大大激怒了同樣來自埃及的老闆阿里（Ali Abdelghani）和同事阿末（Ahmed Gamal Abdelwahab）。他們擔心馬哈茂德跳槽後會將他們的顧客搶走，憤而拿起刀和錐子刺向馬哈茂德的胸部，導致他當場死亡。

為了掩蓋罪行，阿里和阿末將馬哈茂德的屍體裝進手提箱後，運到一個海灘附近，並在當地肢解屍體。他們斬下了馬哈茂德的頭和手部，最後將他拋屍在基亞瓦里（Chiavari）的海邊。報導稱，阿里和阿末現已供認罪行，並將面臨故意殺人、毀壞屍體等嚴重指控。

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