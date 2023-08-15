陸烤鴨名店「全聚德」轉虧為盈！擺脫疫情「連虧3年」困境

▲全聚德位於北京前門大街的門市。（圖／ETtoday）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸烤鴨名店「全聚德」已經連續虧損3年，不過，受到今年上半年餐飲市場回暖的影響，全聚德上半年營收成長了104.06%，淨利達2791萬元，實現了轉虧為盈。

根據全聚德集團公布的財報，其上半年營收為6.68億元，較去年同期增長了104.06%，歸屬於上市公司股東的淨利潤約為2791.67萬元。

財報顯示，主營的餐飲業上半年為全聚德貢獻了78.21%的收入，達5.22億元。商品銷售業務營收佔比20.01%，達1.34億元，同比增長78.98%。租賃業務營收1191.35萬元，佔比1.78%，同比增長9.18%。

上半年全聚德各業務毛利率實現大幅增長。其中，餐飲業務毛利率為13.02%，同比增長43.16%；商品銷售毛利率為37.81%，同比增長26.26%。

全聚德在財報中指出，餐飲板塊未來將形成正餐做精做優，團膳和休閒簡餐適時拓展的業態組合。下半年，公司將繼續調整升級，全線發力打贏2023年經營翻身仗。

「全聚德」1864年創建於北京，以製造及販售北京烤鴨起家，目前主營業務為餐飲服務及食品加工銷售業務，旗下擁有全聚德、仿膳、豐澤園、四川飯店等餐飲品牌。

受疫情影響，全聚德已連續虧損3年，2022年財報顯示，全聚德淨利潤虧損2.78億元（人民幣），虧損幅度較去年擴大76.86%。